Decisão em jogo único promete emoção especial para Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético se enfrentam neste domingo, às 18h, no Mineirão, pela final do Campeonato Mineiro de 2026. A grande novidade da decisão é que ela será disputada em jogo único, um formato que promete aumentar a emoção e a tensão do clássico mineiro.

Após quatro anos, o campeonato volta a adotar a final em partida única. A Federação Mineira de Futebol (FMF) decidiu retomar o formato em 2026, encerrando um intervalo de quatro anos em que a final era disputada em jogos de ida e volta.

A última vez que o Estadual foi decidido dessa forma foi em 2022, também entre Cruzeiro e Atlético. Na ocasião, o Galo levou a melhor, vencendo por 3 a 1, com dois gols de Hulk e um de Nacho Fernández, enquanto Edu marcou para a raposa. Com o resultado, o Atlético conquistou mais um título mineiro.

Últimas finais de Mineiro entre Cruzeiro x Atlético

Nos últimos dez anos, Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentaram em cinco finais do Campeonato Mineiro. O Galo leva vantagem nas decisões recentes, conquistando três títulos sobre o rival, em 2017, 2022 e 2024, enquanto a raposa venceu duas vezes, em 2018 e 2019.

A última final entre as equipes foi em 2024. No jogo de ida, disputado na Arena MRV, houve empate em 2 a 2. Na partida de volta, o Galo superou a Raposa por 3 a 1 e levantou o troféu.