Geradora de confiança? Relembre conquista do Cruzeiro citada por Tite

Em sua última coletiva de imprensa, o técnico Tite ressaltou que na última vez que o Cruzeiro conquistou a Libertadores também levantou o troféu do Campeonato Mineiro. Naquela ocasião, a Raposa levantou o troféu em final contra o Villa Nova.

– A popularidade se dá com as vitórias. Como colocamos com a torcida, é ganhar. Sabemos disso, para passar a grandeza do Cruzeiro. Fora do trabalho, de resiliência, não consigo encontrar outra forma. O calendário na parte física, mental, tática, retomada de ritmo dos atletas. Optamos por não colocar os principais no início. Está chegando agora a uma final com consistência, sendo primeiro. A busca do título, talvez seja pouco pela história do Cruzeiro. Mas sei que em 97, quando venceu a Libertadores, o Cruzeiro foi campeão mineiro. Isso é um fator pequeno, mas fonte geradora de confiança para o trabalho – comentou o treinador.

Campanha do Cruzeiro no Mineiro de 1997

Na época, o Estadual era disputado com 12 equipes e tinha turno e returno. No fim da primeira fase, a Raposa somou 35 pontos, com nove vitórias, oito empates e cinco derrotas. Com isso, o Cabuloso ficou na terceira posição, atrás de Atlético-MG e Caldense.

Posteriormente, a Raposa enfrentou o Montes Claros nas quartas de final. Em dois jogos, o Cruzeiro não teve grandes dificuldades, vencendo a ida por 2 a 1 e a volta por 2 a 0. Nesta fase, o rival Atlético-MG, melhor campanha da primeira fase, foi eliminado pelo Villa Nova após perder por 3 a 1 e vencer por 1 a 0.

Na semifinal, a equipe celeste enfrentou o América-MG. No jogo de ida, venceu por 3 a 2 e perdeu a volta por 1 a 0, mas tinha vantagem por ter melhor campanha.

Finalmente, o Cruzeiro perdeu o primeiro jogo da decisão por 2 a 1 na ida. Alemão e Nilton fizeram 2 a 0 para a equipe de Nova Lima, e Cleisson diminuiu. Na volta, no entanto, a Raposa venceu por 1 a 0 em um Mineirão que teve 132 mil torcedores. O ídolo Marcelo marcou o único gol.

Este jogo inclusive marcou o maior público já registrado no Mineirão, quando 132.834 torcedores compareceram para assistir à vitória do Cruzeiro sobre o Villa Nova por 1 a 0. Esse jogo entrou para a história não apenas pelo número de espectadores, mas também pela festa protagonizada pela torcida celeste.

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

Cruzeiro x Atlético em 2022 (Foto : Ramon Bitencurt/ FMF)

