Domínguez tem semana de treinos para ajustar o Atlético-MG visando a decisão do Mineiro

O novo técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, terá uma semana completa de treinamentos para preparar a equipe para a final do Campeonato Mineiro. O Galo enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo (8), às 18h, no Mineirão.

Sem compromissos oficiais ao longo da semana, o Atlético aproveitará o período livre para intensificar a preparação na Cidade do Galo. Será a primeira oportunidade de Domínguez para comandar uma sequência maior de treinos desde que assumiu o cargo.

Antes da semifinal contra o América Mineiro, o treinador teve apenas três sessões de treino. Por conta do pouco tempo de trabalho, manteve a base que vinha atuando sob o comando do interino Lucas Gonçalves, mas promoveu três mudanças na equipe titular.

Na defesa, escalou Junior Alonso no lugar de Vitor Hugo. Na coletiva pós-jogo, Domínguez explicou que o defensor não estava 100% fisicamente após sofrer um corte na partida anterior contra o Grêmio, que inclusive exigiu pontos. O treinador foi claro ao afirmar que, em sua equipe, só atuam jogadores em plenas condições físicas.

Na lateral, optou por Preciado no lugar de Natanael, buscando dar mais ofensividade ao time. Já no ataque promoveu a principal alteração: sacou o ponta Cuello e colocou mais um atacante, Reinier, para formar dupla com Hulk. Em sua apresentação, Domínguez destacou que uma das formas de potencializar Hulk é aproximando-o de outro jogador de área, formando uma dupla ofensiva, estratégia que já colocou em prática.

Com a semana cheia de treinamentos, o treinador argentino terá mais tempo para conhecer o elenco e implementar suas ideias de jogo. No clássico contra o Cruzeiro, já será possível observar com mais clareza as características e o estilo que Domínguez pretende consolidar no Atlético.

Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Atlético na semana:

Segunda-Feira (2) - Treino na cidade do Galo às 16h

Terça-Feira (3) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quarta-Feira (4) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quinta-Feira (5) - Treino na cidade do Galo às 10h

Sexta-Feira (6) - Treino na cidade do Galo às 10h

Sábado (7) - Treino na cidade do Galo às 10h

Domingo (8) - Cruzeiro x Atlético às 18h - Final do Campeonato Mineiro (Mineirão)