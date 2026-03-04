Novorizontino busca título do Paulistão contra o Palmeiras para resgatar história

Trinta e seis anos depois de sua última decisão, Novo Horizonte volta a ter um representante na final do Campeonato Paulista. Fundado em 1973, o Grêmio Esportivo Novorizontino alcançou seu auge em 1990, quando perdeu a decisão para o Bragantino, mas enfrentou graves problemas administrativos no final da década de 90, encerrando as atividades em 1999. Em 2010, surgiu o Grêmio Novorizontino, nova associação que resgatou a tradição futebolística da cidade.

continua após a publicidade

O clube atual mantém praticamente o mesmo nome —sem o "Esportivo" no escudo—, as mesmas cores e o mesmo estádio, com Jorge Ismael de Biasi Filho e Roberto de Biasi como principais nomes da gestão. Jorge Ismael de Biasi, grande presidente da primeira fase do clube, dá nome ao estádio que sedia as partidas do Tigre.

Novorizontino estuda pagar multa para ter Rômulo na decisão contra o Palmeiras

— Não tem como separar uma coisa da outra, são muitas coisas em comum, é a segunda final, com outro CNPJ. As mesmas cores, o mesmo estádio, a mesma paixão. É a segunda final da história, a cidade toda está em festa. A grande maioria vai viver isso pela primeira vez. Parece um feriado prolongado na cidade. Ainda mais decidindo um título contra o Palmeiras dentro dos seus domínios. É a cereja do bolo. Quem ganha é o público, o espetáculo, a federação. O Novorizontino quer vivenciar cada detalhe — afirmou ao Lance! Genilson Rocha Santos, presidente do Novorizontino.

continua após a publicidade

O primeiro jogo da final acontece nesta quarta-feira (04), contra o Palmeiras, na Arena Crefisa Barueri, às 20h. O jogo de volta será no próximo domingo, às 20h30, em Novo Horizonte.

Enderson Moreira, técnico do Novorizontino, na coletiva na véspera da final do Paulistão (Crédito: Thiago Braga)

Ascensão meteórica em 16 anos

Em apenas 16 anos, o Tigre saiu da última divisão estadual para enfrentar o Palmeiras na final do Paulistão, além de bater na trave por três anos seguidos na busca pela Série A do Brasileirão. O caminho inclui: acesso à Série A3 (2012), título do Paulista A3 (2014), vice-campeão da A2 com acesso à elite (2015), acesso à Série C (2020/21), título do Paulistão do Interior (2021), acesso à Série B (2021), vice da A2 com novo acesso à elite (2023), semifinalista em 2024 com vaga na Copa do Brasil de 2025 e título do Paulista Sub-20 na base em 2024.

continua após a publicidade

Na atual edição, o clube do interior liderou a primeira fase e manteve a melhor campanha geral ao eliminar Santos e Corinthians nas quartas e semifinal.

— Não tem segredo. É gastar menos do que arrecada. Dar tempo para o projeto. Algo que deveria ser simples. O grande segredo é ter um planejamento e segui-lo. No Brasil, a exigência por resultados é muito grande, não se dá tempo para o trabalho se concretizar. Só por isso, o Novorizontino se coloca um passo à frente — afirmou Genilson.

— Não consegue isso do dia para a noite. Um trabalho ano após ano. Tem de cuidar da parte extracampo, dar estrutura, ter uma boa gestão, departamentos estruturados, dando condições para os atletas. Fazer as pessoas evoluírem. Naturalmente faz com que o clube cresça, tenha reconhecimento. Não chegamos à final por acaso — analisou o presidente, no projeto desde 2010.

A gestão destaca o equilíbrio financeiro e paciência com projetos como diferenciais no Brasil. Genilson repetiu o mantra da administração responsável:

— Não tem segredo. É gastar menos do que arrecada. Dar tempo para o projeto. Algo que deveria ser simples. O grande segredo é ter um planejamento e segui-lo. No Brasil, a exigência por resultados é muito grande, não se dá tempo para o trabalho se concretizar. Só por isso, o Novorizontino se coloca um passo à frente — afirmou. Todo o departamento de futebol custa R$ 3,5 milhões por mês.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Os investidores vão além do lucro imediato. O foco está nas categorias de base para gerar receitas futuras.

— Na SAF, os investidores têm um sentimento maior, interesse além de só fazer negócio. Todo dinheiro é investido no clube de forma correta. O clube vai procurar cada vez mais fortalecer as categorias de base para essa receita voltar ao clube. Um garoto de 21 anos tem chances de sair, se a proposta for boa. O menino de 17, que estiver na "lista A", só sai depois de performar no time principal. E a gente sempre mantém um percentual para lucro futuro.