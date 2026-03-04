Segundo tempo do Botafogo em Guayaquil dá esperança de evolução com Anselmi

O Botafogo fez um bom segundo tempo em Guayaquil, no Equador, arrancou o empate com o Barcelona na noite da última terça-feira (3) e levará o resultado para o Nilton Santos em condições favoráveis. No primeiro confronto, a atuação do Glorioso após o intervalo é próximo do que Martín Anselmi, elenco e torcedores desejam.

Se na primeira parte a desorganização falou mais alto, nos 45 minutos finais, Anselmi viu seus comandados chegarem com mais energia ao ataque e, principalmente, retomarem o estilo apresentado em outrora. Um time com toque de bola mais curto, próximo e veloz para confundir a defesa.

A parte física, como já indicavam as projeções, foi aliada do Botafogo. Enquanto o Barcelona-EQU remou para vencer as disputas no meio campo, o Glorioso fez parecer um desafio menos exigente do que, por exemplo, o jogo diante do frágil Nacional Potosí.

Botafogo aproveita armas

O gol de empate foi em uma construção que mostrou a importância do ataque ao espaço. Vitinho carregou de fora para dentro e achou Jordan Barrera nas costas da zaga. O colombiano rolou para o meio da área e viu Matheus Martins estufar a rede. Ataque organizado sob a batuta do lateral-direito, que foi um dos destaques do jogo.

O Botafogo ainda acumulou chances ao longo do segundo tempo antes e depois do tento anotado por Martins. Villalba apareceu bem como peça aguda no corredor direito, enquanto as tramas na esquerda com Montoro, Danilo e Alex Telles controlando as ações.

A partida de volta será disputada na próxima terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na casa do Glorioso. A equipe precisa de uma vitória simples para avançar à fase de grupos da competição continental.

