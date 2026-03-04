Renato Gaúcho chega ao Vasco como o segundo técnico com mais jogos pelo clube no século

Renato Gaúcho está próximo de ser anunciado como novo treinador do Vasco. O técnico chega para substituir Fernando Diniz e, antes mesmo de iniciar sua terceira passagem, já carrega um dado relevante: é o segundo treinador com mais partidas à frente do clube no século XXI.

Com 100 jogos no comando vascaíno somando suas duas passagens anteriores, Renato fica atrás apenas de Jorginho, que lidera o ranking com 106 partidas.

Confira a lista de técnicos com mais jogos pelo Vasco no século:

Jorginho – 106 jogos

Renato Gaúcho – 100 jogos

Dorival Júnior – 92 jogos

Antônio Lopes – 89 jogos

Cristovão Borges – 87 jogos

A marca reforça a identificação de Renato com o clube. Em sua primeira passagem (2005-2007), teve 87 partidas e chegou ao vice-campeonato da Copa do Brasil em 2006. Já em 2008, comandou o time em 13 jogos, totalizando os 100 confrontos oficiais.

Renato Gaúcho em treino do Vasco durante a sua segunda passagem (Foto: Gilvan de Souza/Lancepress!)

Renato deve assinar contrato até o fim de 2026 e retorna a São Januário com uma missão inicial clara: melhorar o desempenho da equipe tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. na lanterna, o clube vive momento delicado na competição e aposta na experiência do treinador para reorganizar a equipe.

