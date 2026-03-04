Renato Gaúcho chega ao Vasco como o segundo técnico com mais jogos pelo clube no século
Treinador fica atrás apenas de Jorginho em número de partidas no comando cruz-maltino
- Matéria
- Mais Notícias
Renato Gaúcho está próximo de ser anunciado como novo treinador do Vasco. O técnico chega para substituir Fernando Diniz e, antes mesmo de iniciar sua terceira passagem, já carrega um dado relevante: é o segundo treinador com mais partidas à frente do clube no século XXI.
Jornalista critica titular em Fluminense x Vasco: ‘Caminhão sem freio’
Fora de Campo
Cauan Barros desabafa sobre pênaltis, e gera reação da torcida do Vasco
Fora de Campo
Fluminense usa Martinelli para provocar jogador do Vasco: ‘Diferenças’
Fora de Campo
➡️ Próximo do retorno, Renato Gaúcho já se declarou ao Vasco: 'Melhor clube em que trabalhei'
Com 100 jogos no comando vascaíno somando suas duas passagens anteriores, Renato fica atrás apenas de Jorginho, que lidera o ranking com 106 partidas.
Confira a lista de técnicos com mais jogos pelo Vasco no século:
- Jorginho – 106 jogos
- Renato Gaúcho – 100 jogos
- Dorival Júnior – 92 jogos
- Antônio Lopes – 89 jogos
- Cristovão Borges – 87 jogos
A marca reforça a identificação de Renato com o clube. Em sua primeira passagem (2005-2007), teve 87 partidas e chegou ao vice-campeonato da Copa do Brasil em 2006. Já em 2008, comandou o time em 13 jogos, totalizando os 100 confrontos oficiais.
➡️ Cauan Barros desabafa sobre pênaltis, e gera reação da torcida do Vasco
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco
Renato deve assinar contrato até o fim de 2026 e retorna a São Januário com uma missão inicial clara: melhorar o desempenho da equipe tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. na lanterna, o clube vive momento delicado na competição e aposta na experiência do treinador para reorganizar a equipe.
➡️ Aposte em partidas do Vasco no Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias