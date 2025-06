O São Paulo pode ter algumas decisões internas na agenda nesta terça-feira (17). Com o elenco de folga, o foco do time está na decisão de um novo comandante, com Hernán Crespo como favorito. No futebol, obrigações surgem em Cotia.

Agenda

O elenco do time masculino não trabalha nesta segunda-feira. O time está de recesso e tem previsão de retornar com as atividades no CT da Barra Funda somente no dia 26 de junho. Mas mesmo sem a presença dos jogadores, a Barra Funda segue agitada.

Nesta terça-feira (17), devem ser acertados mais detalhes quanto ao futuro do comando técnico do Tricolor. Hernán Crespo é visto como prioridade. Ainda não é certo se será anunciado, mas as chances existem.

Time feminino

Nesta terça-feira, o time feminino faz os últimos ajustes antes do jogo de quarta-feira, contra o Internacional. Por ser mandante, as Soberanas não irão precisar viajar.

Cotia em campo

Nesta terça-feira (17), o time Sub-17 do São Paulo enfrenta o Grêmio, às 15h, no Estádio José Liberatti, em Osasco, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A entrada é gratuita para os torcedores, e a partida não terá transmissão.

Pelo torneio nacional, o Sub-17 ocupa a 11ª colocação na tabela. Uma vitória sobre a equipe gaúcha pode aproximar o Tricolor do G8, a zona de classificação para o mata-mata.

Sub-17 do São Paulo tem agenda e vai a campo pelo Brasileirão da categoria (Foto: Reprodução/ São Paulo FC)

