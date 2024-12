De saída do Fluminense, Felipe Melo acerta compra de time

Fora do Fluminense em 2025, Felipe Melo acertou a compra da SAF do Americano, time da cidade de Campo dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. O acordo foi finalizado na segunda-feira (16), após reunião do Conselho Deliberativo da equipe fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Especulado por Palmeiras, Flamengo e Fluminense, veja os números de Richarlison

Em entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt confirmou que Felipe Melo não permanece no clube em 2025. Aos 41 anos, o jogador ainda não anunciou seu futuro no futebol. Enquanto isso, o volante atua fora dos gramados.

Desde outubro, Felipe Melo estava negociando uma parceria para comprar a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Americano, time centenário do interior do Rio de Janeiro. Assim, o Boston City, conglomerado liderado pelo empresário brasileiro Renato Valentim, fechou o acordo para adquirir o clube. Os valores não foram revelados.

continua após a publicidade

A definição da venda do Americano por parceria formada entre Felipe Melo e o grupo americano foi aprovada por decisão unânime dos conselheiros da instituição. Contudo, o jogador não terá participação na administração ativa do Alvinegro Campista. Após sua aposentadoria, o defensor já disse que pretende ser treinador.

Experiência

Apesar de não ter papel no dia a dia da gestão do Americano, Felipe Melo já exerceu função administrativa paralelamente a sua carreira de jogador. Em 2017, ele assumiu de forma temporária o comando do Palm Beach Suns FC, dos Estados Unidos, em parceria com a Next Academy — o clube participava da liga de desenvolvimento de jovens talentos. No entanto, logo depois, o jogador saiu do projeto.

continua após a publicidade