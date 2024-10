Felipe Melo busca parceria para compra da SAF de time carioca

De jogador a cartola? Capitão no título da Libertadores de 2023, pelo Fluminense, Felipe Melo começou a planejar a carreira fora dos gramados. O zagueiro está negociando uma parceria para comprar a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Americano de Campos, time do interior do Rio de Janeiro. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge".