Fifa The Best 2024 premia Thiago Maia, do Internacional

Solidariedade. Essa é uma das palavras que permearam o caminho de Thiago Maia durante o ano. Quando o Rio Grande do Sul enfrentou a maior catástrofe da história, o volante do Internacional deixou de lado o futebol, vestiu um colete salva-vidas e resgatou centenas de pessoas e animais que perderam tudo com as enchentes. Nesta terça-feira (17), suas ações foram reconhecidas num âmbito mundial e o renderam mais um prêmio na estante: o Fair-Play, do Fifa The Best.

Em maio deste ano, o Rio Grande do Sul foi assolado pelas enchentes que atingiram diversas cidades do estado. Uma delas, Porto Alegre, a capital e onde Thiago reside atualmente. O jogador não viu outro caminho, a não ser trocar as chuteiras por coletes e os campos por barcos. Diversas pessoas e animais foram resgatadas devido ao volante.

As ações de Thiago Maia trouxeram tanto impacto que o renderam mais um troféu na estante. E não é qualquer troféu. A Fifa reconheceu o trabalho do volante fora dos gramados e o concedeu o prêmio Fair-Play, do Fifa The Best, que busca dar luz a uma atitude exemplar de fair play. O jogador não pode estar presente na premiação, pois acompanha o pai que se recupera de um acidente vascular cerebral (AVC), em Roraima.

Thiago Maia quase desistiu da carreira

Mas Thiago não busca o título de “herói”. Para ele, não fez mais do que a obrigação. O episódio, inclusive, fez com que o jogador quase abandonasse a carreira, devido aos impactos psicológicos. Mas ele retornou e ajudou o Internacional a dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro. Se um dia se pensava em rebaixamento, o ano foi finalizado com vaga para a Libertadores e moral elevada.

- Fiquei um pouco abalado. Comentei com os familiares se valeria a pena seguir jogando, mas o Inter e (Eduardo) Coudet deram todo suporte, que poderíamos dar a volta por cima. - disse o volante na época.

Thiago Maia também ajudou com mantimentos (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Agora, o volante foca na recuperação do pai antes de voltar para Porto Alegre. O Internacional inicia a pré-temporada em 6 de janeiro, no CT Parque Gigante. A estreia no Campeonato Gaúcho acontecerá em 22 ou 23 de janeiro, quando enfrenta o Guarany, em Bagé.