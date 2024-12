Dunga reencontra Escobar 14 anos após atrito; capitão do tetra é tema de série

Capitão do tetra, o ex-volante Dunga será homenageado nesta terça-feira (17) na última edição do ano do Gigantes do Museu, promovido pelo Museu da Pelada. A iniciativa tem como proposta preservar a memória do futebol brasileiro e celebrar seus personagens mais marcantes.

Além de Dunga, o evento contará com a presença do jornalista Alex Escobar. Em 2010, os dois tiveram um desentendimento durante a Copa do Mundo da África do Sul. À época, Dunga era o treinador da Seleção Brasileira, e Escobar estava cobrindo o Mundial pela TV Globo.

— Promover esse encontro entre Dunga e Escobar é muito significativo para nós, porque coloca um ponto final em um mal-entendido que durou mais de uma década. O Museu da Pelada vê o futebol como um momento de resenha, troca de ideias. E é isso o que teremos nesta terça-feira entre dois personagens tão importantes do nosso esporte — diz Sérgio Pugliese, que é criador do museu.

A homenagem a Dunga será realizada na Cobal do Humaitá, na Zona Sul do Rio. O evento, em parceria com a Pindorama Filmes, acontece a partir das 19h e tem entrada franca.

Série sobre Dunga estreia esta semana

O capitão do tetra é tema da série “Brasil vs Dunga – Futebol em Pé de Guerra”. Com três episódios, a obra é uma coprodução da Pindorama Filmes com o SporTV e irá ao ar na quinta e na sexta-feira.

— O título da série dá o clima da batalha que o Dunga travou com torcedores e imprensa ao longo de toda sua carreira. Procuramos explorar esse arco dramático digno de montanha-russa, revelando os bastidores de quem passou mais de quatro décadas defendendo a seleção. A conquista do tetra foi o que pavimentou o caminho para uma nova era do futebol brasileiro, e ele foi um dos grandes responsáveis por essa retomada — conta o diretor Fernando Acquarone.

— Para nossa surpresa, conhecemos um Dunga engraçado, descontraído, acessível e extremamente generoso com os mais necessitados. Tenho certeza de que o público vai se surpreender também.