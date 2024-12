Mário Bittencourt define futuro de Felipe Melo no Fluminense

O Fluminense definiu qual será o futuro de Felipe Melo com o clube. A notícia foi dada na entrevista coletiva de Mario Bittencourt, nesta segunda-feira (16). O zagueiro não entrará mais em campo como jogador de futebol. O presidente, porém, não fechou as portas para o jogador atuar em outra área do clube.

Felipe Melo não segue conosco como atleta do Fluminense. Nós identificamos que não fomos campeões em 2021, porque precisávamos de jogadores com perfil de título. Acerto e erro, mas tenho coerência nas coisas que eu falo. Felipe Melo e Fábio tinham esse DNA de campeão. Nós acertamos. Tenho muita gratidão por ele, por isso que comunicamos com muita transparência que como atleta não havia mais interesse no clube na permanência dele. Mário Bittencourt, sobre Felipe Melo

Com as possíveis saídas de John Kennedy e Jhon Arias, o Fluminense busca a contratação de um novo nome para o setor ofensivo. No setor defensivo, Felipe Melo não é mais uma opção para a zaga do clube.

Mano Menezes, confirmado para a próxima temporada no clube, retorna aos treinos de pré-temporada no dia oito de janeiro ao lado dos principais nomes do elenco. Em 2025, o treinador tem Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão e Mundial de Clubes no calendário.

