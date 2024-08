Allan é provável desfalque do Flamengo na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 14:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo volta para altas altitudes nesta quinta-feira (22), para enfrentar o Bolívar, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Com isso, é provável que o volante Allan fique de fora da disputa, como no jogo da terceira rodada da fase de grupos, quando o Rubro-Negro foi a Bolívia.

➡️Tite roda pouco o elenco do Flamengo e pode ser obrigado a colocar jogadores com baixa minutagem

O motivo da decisão, tomada pelo próprio Flamengo, foi devido a uma condição de Allan, informada pelo clube como "traços falcêmicos". Na época, o Lance! entrou em contato com o médico Michael Simoni, ex-Fluminense e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que explicou a situação do volante rubro-negro.

- Existe uma doença chamada anemia falciforme, onde as hemácias têm um formato diferente, consequentemente, de uma forma bem leiga, têm dificuldade em carregar o oxigênio para as partes do corpo. Quando a pessoa tem traço falcêmico, não quer dizer que ela tenha anemia falciforme, mas ela geneticamente tem um traço de aproximação para esta doença. Com falta de oxigênio pode levar a dificuldade dessas hemácias a carregarem o oxigênio pelo corpo - explicou o especialista.

Assim, segundo Simoni, Allan não teria a mesma capacidade respiratória e de carregar esse oxigênio para o corpo, o que poderia gerar riscos ao jogador em caso de grande esforço físico.

- A decisão foi muito inteligente por parte do Departamento Médico e Fisiologia em preservar a integridade do jogador e não correr riscos. Ele (Allan) seria um atleta com dificuldade de carregar o oxigênio e, se você vai jogar em 4000 (metros de altitude) há uma tendência para a falta de oxigenação. Um cara não tem a mesma capacidade respiratória e de carregar esse oxigênio para o corpo. Poderia colocar o atelta em risco e foi muito prudente e inteligente por parte do Flamengo - elogiou o médico.

Pedro é um dos desfalques confirmados do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Além de Allan, o Flamengo também tem como dúvida os jogadores De la Cruz e Luiz Araújo, ambos não jogaram contra o Botafogo por causa de desgaste físico. Além de Arrascaeta, que foi substituído aos quatro minutos de primeiro tempo, devido a dores no adutor da coxa esquerda. A certeza é que o Rubro-Negro não terá Pedro, Everton Cebolinha, Viña e Gabigol, todos lesionados.

O Flamengo vai encarar o Bolívar a quase 4 mil metros de altitude. A bola vai rolar para o duelo válido pela volta das oitavas de final da Libertadores nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Hernando Siles.