Lateral do São Paulo, Patryck recebe alta de hospital após fratura no Choque-Rei

Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 13:51 • São Paulo (SP)

Lateral-esquerdo do São Paulo, Patryck recebeu alta do hospital na noite da última segunda-feira (19), após fraturar a clavícula no clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em disputa aérea com Estêvão.

Em razão da lesão, o lateral-esquerdo precisou ser encaminhado de ambulância para um hospital durante o Choque-Rei, onde permaneceu internado por dois dias.

De acordo com o comunicado publicado pelo Tricolor, o lateral permanecerá em repouso nos próximos dias, respeitando o protocolo de concussão. A tendência é que Patryck retorne aos treinamentos depois do duelo contra o Vitória, que ocorre no domingo (25).

Comunicado do São Paulo sobre o estado de saúde de Patryck

O lateral-esquerdo Patryck recebeu alta hospitalar na noite de segunda-feira (19) e permanecerá em repouso domiciliar, respeitando protocolo de concussão, devendo retornar às atividades diárias no CT da Barra Funda na próxima semana. O atleta já está em tratamento para a fratura na clavícula direita diagnosticada após o trauma sofrido durante o jogo no Allianz Parque, domingo (18), contra o Palmeiras.

