Tite roda pouco o elenco do Flamengo e pode ser obrigado a colocar jogadores com baixa minutagem

O Flamengo vem convivendo com problemas de lesões musculares nos últimos jogos. Com isso, Tite deve ser obrigado a rodar o time com jogadores que não vêm atuando, no mesmo passo que poucos titulares absolutos "estouram".

Com exceção de Gabigol, o trio De la Cruz, Arrascaeta e Pedro, é o que vem sendo mais sacrificado por Tite. O camisa 9, por exemplo, esteve em campo mais que o dobro de minutos que Carlinhos.

Além disso, Pedro tem a minutagem quatro vezes maior que a do principal concorrente, Gabigol. Ao todo são 3295 minutos contra 732 minutos.

Quando se tratam de jogadores como De la Cruz e Arrascaeta, em que as opções de substituto são crias da base, a diferença ainda é mais discrepante. Por exemplo, o uruguaio tem quase sete vezes minutos a mais em campo que Victor Hugo (2405 minutos x 456 minutos).

Agora, provavelmente, Tite deve precisar mesclar a equipe, justamente no jogo mais decisivo da temporada, até então. Pedro e Gabigol estão fora da partida contra o Bolívar, e Arrascaeta e De la Cruz também devem ser desfalques.

🚑 JOGADORES ESTOURADOS DO FLAMENGO:

- De la Cruz (2285 minutos em 30 jogos/2685 minutos em 36 jogos, levando-se em conta as partidas pelo Uruguai)

- Arrascaeta (2405 minutos em 31 jogos/2613 minutos em 37 jogos, levando-se em conta as partidas pelo Uruguai)

- Pedro (3295 minutos em 42 jogos)

- Gabigol (732 minutos em 24 jogos)

✅ ATUAIS OPÇÕES NO ELENCO:

- Evertton Araújo (269 minutos em nove jogos)

- Victor Hugo (456 minutos em 22 jogos)

- Lorran (889 minutos em 22 jogos)

- Matheus Gonçalves (260 minutos em 11 jogos)

- Shola (ainda não estreou pelos profissionais)

- Luiz Araújo (2518 minutos em 44 jogos)

- Bruno Henrique (1866 minutos em 34 jogos)

- Carlinhos (1518 minutos em 25 jogos)

Flamengo e Bolívar se enfrentam se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. O Rubro-Negro pode perder até por um gol de diferença que avança às quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo, a equipe da Gávea venceu o time boliviano por 2 a 0.