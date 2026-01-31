Flamengo chega a Brasília para Supercopa com festa da torcida
Cerca de mil rubro-negros recebem a delegação do clube na chegada ao hotel
BRASÍLIA (DF) — O Flamengo chegou a Brasília no fim da tarde deste sábado (31), véspera da disputa da Supercopa Rei contra o Corinthians. A equipe foi recebida com festa na porta do hotel onde ficará hospedado, próximo ao estádio Mané Garrincha.
O avião com a delegação rubro-negra posou na capital federall às 17h15 (de Brasília) e se deslocou ao hotel, onde chegou cerca de uma hora depois. No local, aproximadamente mil torcedores tomaram a rua e aguardavam o time, recebido com festa.
Arrascaeta e Lucas Paquetá foram os mais aclamados pelos rubro-negros presentes. O recém-contratado atendeu torcedores já dentro do hotel. Além dele, Léo Pereira e Pedro pararam para atender à multidão que festejava o elenco do lado de fora. Por outro lado, Emerson Royal e Gonzalo Plata foram alvos de críticas por parte da torcida na parte interna do estabelecimento.
Atual campeão brasileiro, o Flamengo entra em campo neste domingo (1º) e enfrenta o Corinthians, vencedor da última Copa do Brasil, pelo título da Supercopa Rei. A bola rola às 16h (de Brasília) no Estádio Mané Garrincha.
