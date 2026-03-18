O São Paulo tem uma nova preocupação. O meia-atacante Lucas Moura, que iniciou a partida contra o Atlético-MG no banco de reservas, na noite desta quarta-feira (18), na derrota por 1 a 0, pela sétima rodada do Brasileirão, entrou no segundo tempo e, em poucos minutos em campo, se machucou na Arena MRV.

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Aos 27 minutos, Lucas se envolveu em uma dividida com Cuello. Na queda, o camisa 7 levou uma joelhada do adversário, caiu no gramado e, com fortes dores, precisou deixar a partida de maca, dando lugar a Tapia.

Com suspeita de fratura na costela, já que ficou com dificuldades de respirar, o jogador foi levado de ambulância ao Hospital Mater Dei, que fica cerca de 20 minutos de distância do estádio atleticano, segundo as primeiras informações da transmissão do Premiere.

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Ainda não há definição sobre a gravidade da lesão, mas o caso de Lucas Moura preocupa o clube para os próximos compromissos, a começar pelo clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), no Morumbis, duelo que marca o embate dos dois primeiros colocados da tabela do Nacional.

Lucas iniciou partida no bando de reservas

Lucas havia começado o duelo contra o Atlético-MG no banco de reservas, assim como o atacante Luciano, também poupado em um primeiro momento. Aos 15 da segunda etapa, o camisa 7 entrou no lugar de Cauly, escolha do técnico Roger Machado para o confronto. Com isso, o jogador ficou apenas 12 minutos em campo antes de sair machucado. Veja o vídeo abaixo.

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