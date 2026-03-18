Lucas Moura, do São Paulo, sofre choque nas costas, sai de maca e fará exames no hospital
Camisa 7 passará por exames para saber a gravidade da lesão
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O São Paulo tem uma nova preocupação. O meia-atacante Lucas Moura, que iniciou a partida contra o Atlético-MG no banco de reservas, na noite desta quarta-feira (18), na derrota por 1 a 0, pela sétima rodada do Brasileirão, entrou no segundo tempo e, em poucos minutos em campo, se machucou na Arena MRV.
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Aos 27 minutos, Lucas se envolveu em uma dividida com Cuello. Na queda, o camisa 7 levou uma joelhada do adversário, caiu no gramado e, com fortes dores, precisou deixar a partida de maca, dando lugar a Tapia.
Com suspeita de fratura na costela, já que ficou com dificuldades de respirar, o jogador foi levado de ambulância ao Hospital Mater Dei, que fica cerca de 20 minutos de distância do estádio atleticano, segundo as primeiras informações da transmissão do Premiere.
Ainda não há definição sobre a gravidade da lesão, mas o caso de Lucas Moura preocupa o clube para os próximos compromissos, a começar pelo clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), no Morumbis, duelo que marca o embate dos dois primeiros colocados da tabela do Nacional.
Lucas iniciou partida no bando de reservas
Lucas havia começado o duelo contra o Atlético-MG no banco de reservas, assim como o atacante Luciano, também poupado em um primeiro momento. Aos 15 da segunda etapa, o camisa 7 entrou no lugar de Cauly, escolha do técnico Roger Machado para o confronto. Com isso, o jogador ficou apenas 12 minutos em campo antes de sair machucado. Veja o vídeo abaixo.
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