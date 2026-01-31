Neto detona Lucas Paquetá às vésperas de Flamengo x Corinthians: 'Pífio'

Flamengo e Corinthians decidem a final da Supercopa do Brasil neste domingo (31), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. Dois dias antes da decisão, o ex-jogador Neto detonou o meia Lucas Paquetá, novo reforço do clube carioca para a temporada de 2026.

Durante o programa "Donos da Bola", da última sexta-feira (30), o atual apresentador da Band disparou contra a contratação do jogador. Para Neto, os valores investidos pelo Flamengo foram exagerados. Ele chamou atenção para os números das últimas temporadas do meia.

— Olha as estatísticas dele. 23 gols nas últimas quatro temporadas. São números pífios. Vocês acham que ele não vai jogar no Brasileiro? É óbvio que vai jogar. Mas ele não é craque. 42 milhões de euros é muito. Um cara que tem esses números é jogadorzinho de West Ham — iniciou o ex-jogador antes de completar.

— Mas aí, a imprensa coloca ele como se fosse o Zico. Falar que o futebol do Flamengo vai para outro patamar com a chegada dele não dá. O que ele fez? Vou falar um cara que é dez vezes melhor que ele, o Juninho Pernambucano, e voltou para o Vasco para ganhar um salário mínimo, amor ao clube — concluiu.

Como foi a negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá

O Rubro-Negro precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.

Posteriormente, as partes buscaram um meio-termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.

Nos últimos dias, as partes definiram que o pagamento inicial será de 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028 (2027 e 2028).

