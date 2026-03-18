Atlético-MG vence o São Paulo na Arena MRV e quebra invencibilidade tricolor no Brasileirão
Galo chega ao segundo triunfo, enquanto o São Paulo perde a sequência positiva na competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético venceu o São Paulo por 1 a 0 nesta quarta-feira, na Arena MRV, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória alvinegra foi marcado por Ivan Román, no segundo tempo, anotando seu primeiro gol com a camisa do Galo e garantindo o segundo triunfo da equipe na competição.
Com o resultado, o Galo chega a oito pontos e sobe para a 10ª colocação. Já o Tricolor paulista perde a liderança e cai para a segunda colocação se mantendo com 16 pontos.
Como foi o jogo?
A partida começou equilibrada, com as duas equipes adotando uma postura ofensiva e criando boas oportunidades. Em um cruzamento pela direita, a bola raspou na cabeça de André Silva, que por pouco não conseguiu a finalização. Na sequência, Hulk respondeu em cobrança de falta da intermediária; a bola desviou no caminho e obrigou o goleiro Rafael a fazer sua primeira grande defesa no jogo.
Com o decorrer da primeira etapa, o São Paulo passou a ter maior posse de bola. No entanto, quem criava as melhores oportunidades e levava mais perigo era o Atlético. O Tricolor mantinha o controle da posse, mas encontrava dificuldades para transformar isso em chances claras de gol. Já o Galo apostava nas descidas em velocidade e nos chutes de média distância para ameaçar o adversário.
Na segunda etapa, o Atlético voltou mais agressivo, pressionando e buscando o ataque. Aos 19 minutos, encontrou o caminho do gol e abriu o placar: Bernard fez o lançamento para a área, encontrou Alan Franco, que escorou de cabeça para Ivan Román completar para o fundo das redes.
Após sofrer o gol, o São Paulo retomou a posse de bola e passou a buscar o ataque. No entanto, o Atlético se mostrava bem postado e organizado defensivamente, dificultando a vida do Tricolor, que circulava a bola de um lado para o outro sem conseguir penetrar na defesa adversária ou criar chances claras. A partida ficou assim até o apito final e o Galo garantiu a segunda vitória na competição.
Próximos jogos de Atlético e São Paulo
O Atlético volta à campo no próximo sábado (21) contra o Fluminense às 18h30 no Maracanã, em jogo da 8° rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo também volta a jogar no próximo sábado, enfrenta o Palmeiras às 21h no Morumbis.
Ficha do jogo
Atlético-MG 1 x 0 São Paulo
7° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira 18 de março às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Iván Román (1-0)
🟨 Cartões amarelos: Iván Román (CAM) Enzo Diaz (SAO)
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson, Preciado, Iván Román, Alonso e Renan Lodi; Tomás Perez (Bernard), Alan Franco, Victor Hugo; Cuello (Lyanco), Hulk e Cassierra (Dudu)
São Paulo (Técnico: Roger Machado)
Rafael; Maik (Cedric), Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho (Ferreirinha), Marcos Antônio e Bobadilla; Cauly (Lucas) (Tapia), André Silva (Luciano) e Calleri
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
- Matéria
- Mais Notícias