David encaminha saída ao Vitória e aguarda Vasco por pendências contratuais

O atacante David aceitou proposta do Vitória e encaminhou a saída do Vasco. Agora, o jogador e seus representantes conversam com o Cruz-Maltino para resolver pendências contratuais, como valores a receber. A tendência é que um empréstimo seja confirmado nos próximos dias.

A negociação entre os clubes e o atleta se iniciou no último mês, mas havia esfriado. A reportagem do Lance! apurou que as tratativas voltaram a avançar na última semana, mas, apesar do empréstimo iminente, ainda não dá para cravar os moldes de uma possível transferência.

Em entrevista coletiva na última segunda-feira (12), o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, admitiu que o clube havia aceitado uma proposta pelo atacante.

— Tivemos vários contatos de clubes do Brasil e aceitamos a proposta de um dos clubes. Agora está nas mãos do jogador e dos empresários. Se tiver o acordo vamos comunicar, mas há uma proposta aceita pelo Vasco da Gama em relação ao David — explicou Admar, ressaltando que o clube comunicará oficialmente caso o acordo seja finalizado.

Aos 30 anos, David foi revelado justamente pelo Vitória, em 2015, se destacou depois de 109 jogos pelo Leão e foi contratado pelo Cruzeiro em 2018. Em seguida, ele ainda rodou por Fortaleza, Internacional e São Paulo antes de chegar ao Vasco no ano passado. São, ao todo, 71 partidas pelo time carioca, com nove gols e sete assistências.

David, próximo de retornar ao Vitória, comemora gol pelo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

