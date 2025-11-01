Datas e local: veja detalhes da final entre Santos e São Paulo pelo Paulista Sub-20

Santos e São Paulo irão decidir a final do Campeonato Paulista Sub-20. As datas, horários e locais foram definidos na última sexta-feira (31). A decisão acontecerá em jogos de ida e volta.

A ida será no dia 9 de novembro, domingo, com mando do Peixe. O jogo será às 20h30 (de Brasília) na Vila Belmiro. Enquanto isso, a volta será no dia 16 de novembro, também um domingo, às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes.

O que está em destaque para o Santos

A final tem alguns pontos relevantes para o Santos. Na campanha, o Peixe venceu nove jogos, dois empates e quatro derrotas. Foram 29 gols marcados e 19 sofridos.

Entre um dos destaques, está a presença de Robinho Júnior. A equipe se classificou para a decisão após bater o Palmeiras na semifinal nos pênaltis por 3 a 2, depois de um empate no agregado por 4 a 4.

Equipe Sub-20 do Santos decidirá final do Paulista contra o São Paulo (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O que está em destaque para o São Paulo

O São Paulo se classificou para a decisão após eliminar o Guarani vencendo no agregado por 4 a 1. Além do destaque do treinador Allan Barcellos, que chegou a ser cogitado até pela Seleção Sub-20, alguns jogadores como Lucca, Paulinho e Nícolas entram no radar. O trio começou a ser relacionado pelos profissionais neste ano e podem subir de vez na próxima temporada.

Além do Paulistão, o Tricolor também tem compromissos na Copa do Brasil Sub-20. Na quarta-feira (5), às 15h30, enfrenta o Grêmio pelas oitavas de final da decisão. Na ida, empatou por 1 a 1.