O São Paulo não atuará mais como mandante no Morumbis por conta do calendário de shows que foram marcados no estádio para o próximo mês. Ao todo, serão seis eventos - todos mediados pela Live Nation. O Lance! apurou que o Tricolor espera arrecadar cerca de R$ 20 milhões, falando em valores líquidos.

continua após a publicidade

O Tricolor terá que disputar quatro jogos na Vila Belmiro, contra Flamengo, Bragantino, Juventude e Internacional. A expectativa é que, financeiramente, o valor arrecadado ultrapasse o que seria obtido com a bilheteria dessas quatro partidas no Morumbis. A Vila Belmiro fica em Santos, no litoral sul de São Paulo.

Em comparação, como mandante neste ano o São Paulo arrecadou aproximadamente R$ 61 milhões em bilheteria. O montante projetado para os shows que irão acontecer equivale a cerca de um terço da bilheteria de 2025.

continua após a publicidade

Este valor líquido é formado por alguns pontos: locação do Morumbis, consumo de bebidas e alimentos, vendas e até mesmo venda de itens como merchandising.

Neste ano, o estádio recebeu shows da Shakira e do Stray Kids também. No show da cantora colombiana, foram cerca de R$ 3 milhões arrecadados, enquanto a banda de K-pop rendeu cerca de R$ 5,5 milhões com os dois dias de evento.

continua após a publicidade

Calendário de show no Morumbis em 2025

31/11 (sexta-feira) - Imagine Dragons: LOOM World Tour

01/11 (sábado) - Imagine Dragons: LOOM World Tour

08/11 (sábado) - Linking Park: From Zero World Tour

15/11 (sábado) - Dua Lipa: Radical Optimism Tour

22/11 (sábado) - Oasis Live '25

23/11 (domingo) - Oasis Live '25

São Paulo espera valor alto por anos de contrato

A Live Nation tem contrato com o São Paulo até 2031. O Lance! apurou que é previsto, no mínimo, torno dos 180 milhões em arrecadação. Em média, o time espera receber cerca de seis shows por ano. Para a próxima temporada, alguns já estão marcados, como a turnê do cantor The Weeknd, que deve acontecer nos dias 30 de abril e 1º de maio.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, se manifestou publicamente sobre a utilização do Morumbis para shows até o final da temporada nesta semana.

Palco montado atrás do gol do setor Norte do Morumbis. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

Veja o comunicado emitido pelo presidente do São Paulo

Caros colegas são-paulinos,

Quero manifestar os fatos que explicam a realização de shows nestas próximas semanas em nossa casa, o MorumBIS. Ao contrário do que muitos questionam, o futebol é a nossa razão de existir e NUNCA será colocado em segundo plano por nossa gestão.

No primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileiro no dia 21 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou, e o acordo com a promotora dos shows já estava assinado.

Há de se destacar também que, caso a equipe tivesse se classificado para a semifinal da Conmebol Libertadores, já havia um planejamento alinhado com a Live Nation para que a partida fosse realizada no MorumBIS.

Por fim, quero ressaltar, mais uma vez, que a prioridade SEMPRE será o futebol. E esta receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol.