Gestão de Pedrinho completa um ano à frente da SAF do Vasco

O dia 15 de maio nunca mais será o mesmo na história do Vasco. Há um ano atrás, a gestão de Pedrinho entrou na Justiça e tirou a 777 Partners do controle da SAF vascaína. Por meio de uma liminar, que está em vigor até hoje, o clube associativo comanda o futebol cruz-maltino.

Pedrinho foi do céu ao inferno. De "héroi" por salvar o Vasco da 777 Partners, hoje, o dirigente recebe diversas críticas por parte do torcedor, em razão do momento que o clube atravessa na temporada. O Lance! relembra abaixo os principais tópicos que aconteceram nestes 365 dias.

Felipe é o atual diretor técnico do Vasco (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Mudanças no Departamento de Futebol

Uma das primeiras novidades foi promover Felipe para o cargo de diretor técnico. O desligamento de Álvaro Pacheco, que foi contratado ainda pela 777 Partners, fez Pedro Martins pedir demissão. Com isso, Pedrinho contratou Marcelo Sant'Ana para o cargo de diretor de futebol.

Outros setores do Departamento de Futebol também passaram por mudanças. Por exemplo: o Vasco contratou um novo head scout. Bruno Lazaroni e Luisinho Quintanilha foram contratados para serem auxiliares permanentes.

Contratações

Este é um dos tópicos mais polêmicos no futebol do Vasco. Ao todo, a gestão de Pedrinho contratou 13 jogadores. Apesar de ter sido anunciado após a retirada da 777 Partners, Emerson Rodríguez foi negociado quando a SAF estava no controle da empresa norte-americana. De todos os nomes, apenas Nuno Moreira tem vingado com a camisa cruz-maltina.

2024

Alex Teixeira (atacante) Jean Menezes (atacante) Maxime Dominguez (meia) Philippe Coutinho (meia) Souza (volante)

2025

Benjamín Garré (atacante) Daniel Fuzato (goleiro) Loide Augusto (atacante) Lucas Freitas (zagueiro) Lucas Oliveira (zagueiro) Mauricio Lemos (zagueiro) Nuno Moreira (atacante) Tchê Tchê (volante)

Negociações fracassadas e novelas

A gestão de Pedrinho também colecionou negociações que fracassaram ou que viraram novelas. Foram os casos de Renato Gaúcho, Bruma, Brian Rodríguez, Cuello, Rony, isso sem contar a tentativa por um zagueiro no segundo semestre de 2024.

Técnicos

O Vasco teve cinco técnicos com a gestão de Pedrinho no comando. No entanto, vale destacar que Álvaro Pacheco foi acertado quando a SAF era gerida pela 777 Partners e Felipe esteve na beira do campo de maneira interina. Apenas Fábio Carille e Fernando Diniz foram contratados pelo presidente cruz-maltino.

Álvaro Pacheco

Rafael Paiva

Felipe (interino)

Fábio Carille

Fernando Diniz

Pedrinho é um grande fã de Fernando Diniz, que estreou pelo Vasco contra o Lanús (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Brasileirão sem sustos

A campanha do Vasco no Brasileirão de 2024 foi a mais tranquila nos últimos anos. Inclusive, em certo período na temporada, o Cruz-Maltino sonhou com a possibilidade de voltar a se classificar para Libertadores. Ao final, o clube terminou a competição no meio da tabela, em 10º lugar, com 50 pontos.

Competição internacional

O 10º lugar no Brasileirão de 2024 fez o Vasco se classificar para a Sul-Americana. O Cruz-Maltino não sabia o que era disputar uma competição internacional desde 2020, quando foi eliminado para o Defensa y Justicia nas oitavas de final.

Sonho de título nacional interrompido

Em 2024, o Vasco voltou a vislumbrar a conquistar de um título. Porém, a chance foi interrompida pelo Atlético-MG, clube que eliminou o Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil.

Polêmicas

Dentre as principais polêmicas do Vasco sob a gestão de Pedrinho estão a não venda da SAF e o bloqueio de torcedores nas redes sociais. Sobre a chegada de um novo investidor, o presidente cruz-maltino sempre disse publicamente que quer revender a empresa.

O Vasco teve possíveis investidores interessados. Inclusive, alguns assinaram termos de confidencialidade, os chamados "NDAs". Evangelos Marinakis, que negocia a compra da base do São Paulo, e o italiano Andrea Radrizzani foram os casos mais notórios.

Nesta quinta-feira (15), o Vasco anunciou que fechou uma parecia com a G5 Partners. A empresa responsável por assessoria financeira, precificação da SAF e busca de possíveis investidores.

Os erros da gestão fez com que Pedrinho recebesse diversas críticas. Em certo momento, o presidente do Vasco chegou a bloquear alguns torcedores que fizeram cobranças. Após o episódio, o dirigente se desculpou e disse que desbloquearia os vascaínos.

Briga com Edmundo

Os últimos dias foram turbulentos na relação entre Pedrinho e Edmundo. O ex-atacante anunciou numa live que foi excluído da "Sempre Vasco", grupo político na qual fazia parte junto do presidente, e que concorreria à presidência do clube.

Desde que o Pedrinho assumiu o controle da SAF, Edmundo deu algumas declarações que mostravam o desgaste da relação ao longo do tempo. A exclusão do ex-atancate do grupo político fez a relação ter um fim.