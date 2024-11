Cuello foi o autor do gol da vitória do Athletico-PR contra o Atlético-MG (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 20:32 • Curitiba (PR)

Sai das costas, geladeira! O Athletico-PR conseguiu vitória importante sobre o Atlético-MG por 1 a 0 na Ligga Arena, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão. Ainda na primeira etapa, Tomás Cuello marcou um lindo gol de fora da área para garantir três pontos e tirar o Furacão da zona do rebaixamento, diminuindo a pressão para as rodadas finais da competição.

Com o triunfo, a equipe comandada por Lucho González saltou da 18ª para a 14ª posição, indo a 37 pontos e empurrando o Juventude para o Z4. O Galo de Gabriel Milito, por sua vez, estacionou em 10º, com 42 pontos, e ficou mais longe da briga por uma vaga na Libertadores de 2025.

👀 COMO FOI O JOGO?

Na primeira etapa, o Atlético-MG teve dois terços da posse de bola em seu favor, mas não conseguiu converter a troca de passes em oportunidades claras. Jogando de maneira mais retraída no campo, o Athletico-PR verticalizou suas jogadas e aproveitou os espaços entre as linhas mineiras para espetar.

E foi assim que o gol paranaense saiu. O Galo adiantou as linhas para marcar, mas Gabriel achou bom passe para Cuello. O argentino deu um leve toque na bola para sair da marcação de Gustavo Scarpa, conduziu e arriscou um chute de chapa, fazendo a bola encobrir Everson e cair no fundo das redes, inaugurando o marcador na Ligga Arena.

A segunda etapa seguiu os moldes e apresentou poucas emoções. O Galo se excedia nas bolas cruzadas para a área, buscando Hulk e Deyverson na referência, enquanto o Furacão tinha as escapadas pelas pontas como alternativa, principalmente através dos pés de Cuello. Em dois lances seguidos, o time de Lucho González quase ampliou, mas Thiago Heleno testou para defesa de Everson e Nikão isolou em chute de pé esquerdo. A pouca incisividade do Atlético se manteve até o fim, e o torcedor rubro-negro pôde respirar com o triunfo.

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR 1x0 Atlético-MG

19ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (árbitro); Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa (auxiliares); Denis da Silva Ribeiro Serafim (quarto árbitro); Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (VAR)



🥅 Gol: Tomás Cuello (ATH - 28' 1T)

🟨 Cartões amarelos: Pablo e Nikão (ATH); Gustavo Scarpa e Lyanco (ATL)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Leo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel e Erick (Fernandinho); Nikão (Christian); Cuello, Julimar (João Cruz) e Pablo (Fernando)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saravia (Mariano), Battaglia e Lyanco; Gustavo Scarpa, Otávio (Paulinho), Fausto Vera e Rubens (Alisson); Bernard (Igor Gomes); Hulk e Deyverson (Alan Kardec)