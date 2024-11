Novorizontino e Paysandu ficaram no empate no Jorjão (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 19:10 • Novo Horizonte (SP)

O Novorizontino empatou em 1 a 1 com o Paysandu em pleno Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela 37ª rodada da Série B, e viu o Santos garantir o título com o resultado. Na terceira colocação, o Tigre do Vale não pode mais alcançar o Peixe, já que tem quatro pontos a menos e só cumprirá mais um jogo na competição, assim como o vice-líder Mirassol.

Já na segunda etapa, Geovane abriu o placar para os donos da casa. Porém, Luisão foi expulso aos 28 minutos após cometer falta em Kevyn; no lance seguinte, Esli Garcia fez o gol de empate e adiou o sonho dos paulistas de conquistar a segunda divisão nacional.

O acesso do Novorizontino não está garantido, mas pode acontecer ainda neste sábado. Para isso, é preciso secar o Sport, quinto colocado com 60 pontos. O time da Ilha do Retiro visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, e se perder, não conseguirá mais alcançar os comandados de Eduardo Baptista na última rodada. O Paysandu, por outro lado, está em 13º, com 47 pontos, e não corre mais risco de queda para a Série C.

👀 OS GOLS DO JOGO

Depois de um primeiro tempo truncado e nervoso, a equipe de Novo Horizonte abriu o placar aos oito minutos da etapa final com Geovane. O volante recebeu com liberdade pela intermediária e arriscou um chute de longe. A bola, com efeito, enganou Matheus Nogueira, que tentou encaixar e acabou aceitando a finalização.

O empate do Paysandu veio aos 30 minutos. Em jogada pela esquerda, Luisão deu um carrinho em Kevyn quase na linha lateral, e acabou recebendo o segundo cartão amarelo, sendo mandado mais cedo para o vestiário. Na cobrança da falta, Esli Garcia bateu na direção do gol, a bola desviou na defesa paulista e matou Jordi, morrendo no fundo das redes. Foi o gol que adiou o acesso do Novorizontino, pelo menos por algumas horas, e garantiu de vez o título do Santos na Série B.

✅ FICHA TÉCNICA

Novorizontino 1x1 Paysandu

37ª rodada - Brasileirão Série B

📆 Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

🕴️ Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (árbitro); Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Junior (auxiliares); Salim Fende Chavez (quarto árbitro); Caio Max Augusto Vieira (VAR)



🥅 Gols: Geovane (NOV - 8' 2T); Esli Garcia (PAY - 30' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Geovane, Luisão e Fabrício Daniel (NOV); Matheus Nogueira, Borasi e Luan Freitas (PAY)

🟥 Cartões vermelhos: Luisão (dois cartões amarelos - NOV)



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Geovane (Marlon), Eduardo (Dudu) e Reverson (Fabrício Daniel); Waguininho, Rodolfo (Pablo Dyego) e Neto Pessoa

PAYSANDU (Técnico: Márcio Fernandes)

Matheus Nogueira; Bryan Mascarenhas (Edílson), Wanderson (Kevyn), Yeferson Quintana e Lucas Jaques; Luan Freitas (Leandro Vilela), Robinho (Esli Garcia), João Pedro e Benjamín Borasi; Paulinho e Ruan (Brendon Sobral)

Rodrigo Soares finaliza bola pelo Novorizontino diante do Paysandu na Série B (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)