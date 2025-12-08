Cruzeiro e Corinthians começam nesta quarta-feira (10) a decisão de uma vaga na final da Copa do Brasil. Em momentos diferentes, as duas equipes chegam de derrotas na última rodada do Brasileirão, mas com grandes campanhas na copa.

continua após a publicidade

Cruzeiro: como chega o time de Leonardo Jardim para a semifinal da Copa do Brasil?

Depois de voltar a figurar no G4 do Campeonato Brasileiro e garantir sua vaga na Libertadores de 2026, o técnico Leonardo Jardim deu um descanso para os jogadores celestes no último fim de semana. No início do confronto, a Raposa vai tentar fazer valer seu mando, que foi muito importante na temporada.

Nesta edição do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira foi a quarta melhor mandante, com 43 pontos, 13 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

No final, o Cruzeiro terminou o Brasileirão na terceira posição depois de brigar pelo título durante boa parte do ano. A equipe liderada por Leonardo Jardim fez 70 pontos, com 19 vitórias, 13 empates e apenas seis derrotas, a segunda equipe que menos perdeu no torneio, atrás apenas do campeão Flamengo.

Para o duelo desta quarta-feira (10), o time da Raposa está praticamente definido, com uma pequena dúvida na ponta esquerda. No último jogo da equipe titular, Sinisterra substituiu Arroyo, que se recuperou de um incômodo na coxa.

continua após a publicidade

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na Copa do Brasil, o Cruzeiro começou na terceira fase, quando bateu o Vila Nova por 2 a 0 no Mineirão, e por 3 a 0 fora de casa. Na sequência, empatou em casa com o CRB em 0 a 0 e venceu por 2 a 0 fora. Nos clássicos pelas quartas de final, venceu por 2 a 0, tanto no Mineirão, quanto na Arena MRV.

Corinthians: como chega o time de Dorval Jr para jogos decisivos da Copa do Brasil?

Não há mais tempo para testes no Corinthians. Agora, o time comandado por Dorival Júnior vai, de fato, para os jogos mais importantes da temporada: a semifinal da Copa do Brasil. Embora tenha a chance de decidir em casa, a Neo Química Arena não tem sido um local totalmente tranquilo para o Corinthians no Brasileirão, para efeito de comparação.

O estádio, inaugurado em 2014, tinha as piores marcas até então nas temporadas de 2020 e 2021, quando o Timão acumulou quatro derrotas como mandante. Agora, em 2025, esse número subiu para cinco.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press) <br>

A temporada na competição nacional terminou na 13ª colocação, com 47 pontos e 41% de aproveitamento, números considerados baixos para um time de alto investimento. Esses dados colocam o trabalho de Dorival Júnior à prova, tornando a Copa do Brasil peça fundamental para a sequência de seu comando.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para o duelo contra o Cruzeiro, o Timão ainda convive com duas dúvidas importantes. Garro e Yuri Alberto seguem em recuperação de lesão e não têm presença garantida na partida, embora tenham participado de forma parcial das atividades no CT Dr. Joaquim Grava nesta segunda-feira (8).

O meia argentino se recupera de um estiramento no sóleo, músculo localizado na panturrilha, e ficou fora dos últimos jogos. Já o Yuri Alberto também está sob cuidados do departamento médico. O atacante sofreu com uma inflamação no adutor da perna esquerda e também perdeu as últimas duas partidas.