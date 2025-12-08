Vasco é o time que mais esteve envolvido em goleadas no Brasileirão 2025

O Vasco da Gama, ao lado do Flamengo, encerrou a temporada 2025 como a equipe que mais participou de goleadas no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram oito jogos, sendo quatro goleadas aplicadas e quatro sofridas — sete desses resultados aconteceram após a chegada do técnico Fernando Diniz, que mudou completamente a dinâmica ofensiva (e também a vulnerabilidade defensiva) do time.

Confira todas as goleadas que envolveram o Vasco na competição

Corinthians 3 x 0 Vasco

Vasco 3 x 0 Fortaleza

Vasco 6 x 0 Santos

Palmeiras 3 x 0 Vasco

RB Bragantino 0 x 3 Vasco

Botafogo 3 x 0 Vasco

Vasco 5 x 1 Internacional

Atlético-MG 5 x 0 Vasco

*Foram consideradas goleadas partidas que acabaram com pelo menos três gols de vantagem para um time

Clubes que mais participaram de goleadas no Brasileirão

Somando goleadas aplicadas e sofridas, o Cruzmaltino é o clube que mais aparece em jogos com grande diferença de gols — empatado com o Flamengo.

8 – Flamengo (oito aplicadas) 8 – Vasco (quatro aplicadas) 7 – Palmeiras (sete aplicadas) 7 – Cruzeiro (cinco aplicadas) 6 – Mirassol (três aplicadas) 6 – Bahia (três aplicadas) 6 – Santos (três aplicadas) 6 – RB Bragantino (uma aplicada) 6 – Sport (seis sofridas)

➡️ Cruzmaltino encerra Brasileirão 2025 com contraste entre ataque eficiente e defesa vulnerável

Flamengo lidera goleadas aplicadas; Palmeiras em segundo

8 – Flamengo 7 – Palmeiras 5 – Cruzeiro 5 – Mirassol 4 – Vasco

O Flamengo registrou oito vitórias por três gols ou mais, consolidando-se como o ataque mais dominante da competição com 78 gols.

Vegetti na goleada do Atlético-MG sobre o Gigante da Colina por 5 a 0 (Foto: Fillipe Alves/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Sport lidera goleadas sofridas

No outro extremo, o Sport terminou com a pior marca defensiva da Série A em goleadas sofridas.

6 – Sport

5 – Juventude

5 – RB Bragantino

4 – Fortaleza

4 – Internacional

4 – Vasco

A estatística evidencia de forma clara o desequilíbrio do Cruzmlatino em 2025. O time terminou o Brasileirão com o quinto melhor ataque, impulsionado pelo estilo ofensivo e agressivo de Fernando Diniz, mas ao mesmo tempo apresentou a terceira pior defesa da competição — uma combinação que explica a grande quantidade de goleadas aplicadas e sofridas ao longo da campanha.

E a busca por esse equilíbrio começa em um dos confrontos mais importantes do ano. O Gigante da Colina volta a campo nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no Maracanã.

