Vasco é o time que mais esteve envolvido em goleadas no Brasileirão 2025
Empatado com o Flamengo, Gigante da Colina esteve presente em oito goleadas na competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama, ao lado do Flamengo, encerrou a temporada 2025 como a equipe que mais participou de goleadas no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram oito jogos, sendo quatro goleadas aplicadas e quatro sofridas — sete desses resultados aconteceram após a chegada do técnico Fernando Diniz, que mudou completamente a dinâmica ofensiva (e também a vulnerabilidade defensiva) do time.
Ganso comemora gol de placa e projeta Vasco x Fluminense: ‘Conheço o treinador’
Fluminense
Fluminense ou Vasco? Eric Faria crava favorito em clássico da Copa do Brasil
Fora de Campo
Soteldo confirma favoritismo pela vaga de titular em Vasco x Fluminense
Fluminense
Confira todas as goleadas que envolveram o Vasco na competição
- Corinthians 3 x 0 Vasco
- Vasco 3 x 0 Fortaleza
- Vasco 6 x 0 Santos
- Palmeiras 3 x 0 Vasco
- RB Bragantino 0 x 3 Vasco
- Botafogo 3 x 0 Vasco
- Vasco 5 x 1 Internacional
- Atlético-MG 5 x 0 Vasco
*Foram consideradas goleadas partidas que acabaram com pelo menos três gols de vantagem para um time
Clubes que mais participaram de goleadas no Brasileirão
Somando goleadas aplicadas e sofridas, o Cruzmaltino é o clube que mais aparece em jogos com grande diferença de gols — empatado com o Flamengo.
- 8 – Flamengo (oito aplicadas)
- 8 – Vasco (quatro aplicadas)
- 7 – Palmeiras (sete aplicadas)
- 7 – Cruzeiro (cinco aplicadas)
- 6 – Mirassol (três aplicadas)
- 6 – Bahia (três aplicadas)
- 6 – Santos (três aplicadas)
- 6 – RB Bragantino (uma aplicada)
- 6 – Sport (seis sofridas)
➡️ Cruzmaltino encerra Brasileirão 2025 com contraste entre ataque eficiente e defesa vulnerável
Flamengo lidera goleadas aplicadas; Palmeiras em segundo
- 8 – Flamengo
- 7 – Palmeiras
- 5 – Cruzeiro
- 5 – Mirassol
- 4 – Vasco
O Flamengo registrou oito vitórias por três gols ou mais, consolidando-se como o ataque mais dominante da competição com 78 gols.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Sport lidera goleadas sofridas
No outro extremo, o Sport terminou com a pior marca defensiva da Série A em goleadas sofridas.
- 6 – Sport
- 5 – Juventude
- 5 – RB Bragantino
- 4 – Fortaleza
- 4 – Internacional
- 4 – Vasco
A estatística evidencia de forma clara o desequilíbrio do Cruzmlatino em 2025. O time terminou o Brasileirão com o quinto melhor ataque, impulsionado pelo estilo ofensivo e agressivo de Fernando Diniz, mas ao mesmo tempo apresentou a terceira pior defesa da competição — uma combinação que explica a grande quantidade de goleadas aplicadas e sofridas ao longo da campanha.
E a busca por esse equilíbrio começa em um dos confrontos mais importantes do ano. O Gigante da Colina volta a campo nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no Maracanã.
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias