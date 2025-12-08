menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco é o time que mais esteve envolvido em goleadas no Brasileirão 2025

Empatado com o Flamengo, Gigante da Colina esteve presente em oito goleadas na competição

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/12/2025
15:06
Atualizado há 3 minutos
Rayan comemora gol do Vasco marcado contra o Internacional (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)
imagem cameraRayan comemora gol do Vasco marcado contra o Internacional (Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco da Gama, ao lado do Flamengo, encerrou a temporada 2025 como a equipe que mais participou de goleadas no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram oito jogos, sendo quatro goleadas aplicadas e quatro sofridas — sete desses resultados aconteceram após a chegada do técnico Fernando Diniz, que mudou completamente a dinâmica ofensiva (e também a vulnerabilidade defensiva) do time.

continua após a publicidade

Confira todas as goleadas que envolveram o Vasco na competição

  • Corinthians 3 x 0 Vasco
  • Vasco 3 x 0 Fortaleza
  • Vasco 6 x 0 Santos
  • Palmeiras 3 x 0 Vasco
  • RB Bragantino 0 x 3 Vasco
  • Botafogo 3 x 0 Vasco
  • Vasco 5 x 1 Internacional
  • Atlético-MG 5 x 0 Vasco

*Foram consideradas goleadas partidas que acabaram com pelo menos três gols de vantagem para um time

Clubes que mais participaram de goleadas no Brasileirão

Somando goleadas aplicadas e sofridas, o Cruzmaltino é o clube que mais aparece em jogos com grande diferença de gols — empatado com o Flamengo.

  1. 8 – Flamengo (oito aplicadas)
  2. 8 – Vasco (quatro aplicadas)
  3. 7 – Palmeiras (sete aplicadas)
  4. 7 – Cruzeiro (cinco aplicadas)
  5. 6 – Mirassol (três aplicadas)
  6. 6 – Bahia (três aplicadas)
  7. 6 – Santos (três aplicadas)
  8. 6 – RB Bragantino (uma aplicada)
  9. 6 – Sport (seis sofridas)
    1.

➡️ Cruzmaltino encerra Brasileirão 2025 com contraste entre ataque eficiente e defesa vulnerável

Flamengo lidera goleadas aplicadas; Palmeiras em segundo

  1. 8 – Flamengo
  2. 7 – Palmeiras
  3. 5 – Cruzeiro
  4. 5 – Mirassol
  5. 4 – Vasco
    1.

O Flamengo registrou oito vitórias por três gols ou mais, consolidando-se como o ataque mais dominante da competição com 78 gols.

Vegetti na goleada do Atlético-MG sobre o Gigante da Colina por 5 a 0 (Foto: Fillipe Alves/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
Vegetti na goleada do Atlético-MG sobre o Gigante da Colina por 5 a 0 (Foto: Fillipe Alves/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Sport lidera goleadas sofridas

No outro extremo, o Sport terminou com a pior marca defensiva da Série A em goleadas sofridas.

  • 6 – Sport
  • 5 – Juventude
  • 5 – RB Bragantino
  • 4 – Fortaleza
  • 4 – Internacional
  • 4 – Vasco

A estatística evidencia de forma clara o desequilíbrio do Cruzmlatino em 2025. O time terminou o Brasileirão com o quinto melhor ataque, impulsionado pelo estilo ofensivo e agressivo de Fernando Diniz, mas ao mesmo tempo apresentou a terceira pior defesa da competição — uma combinação que explica a grande quantidade de goleadas aplicadas e sofridas ao longo da campanha.

continua após a publicidade

E a busca por esse equilíbrio começa em um dos confrontos mais importantes do ano. O Gigante da Colina volta a campo nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no Maracanã.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

    1.


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias