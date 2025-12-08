Saídas? Atlético-MG tem lista encaminhada em busca de reformulação

A temporada decepcionante do Atlético movimenta a diretoria, que promoverá grande reformulação na equipe para 2026. A intenção é liberar atletas que não fazem mais parte dos planos e promover uma renovação, priorizando jogadores jovens e alinhados ao modelo de jogo do técnico Sampaoli.

O treinador trabalha junto com a diretoria e o departamento de análise e scout para buscar atletas que fazem sentido para o clube. Segundo Sampaoli, "o importante é que cheguem jogadores que nos dêem a possibilidade de ter um salto qualitativo que time merece."

Sampaoli na partida contra o del Valle (foto: Pedro Souza / Atlético)

Possíveis saídas no Atlético

Visando essa reformulação, alguns jogadores têm suas saídas encaminhadas e não devem permanecer no elenco em 2026.

Saravia puxa a fila dos que não devem ficar no Galo. O lateral, que muitas vezes atuou de zagueiro, ainda não renovou seu contrato que termina no final desse mês.

O zagueiro Vitor Hugo vive uma situação que pode complicar sua permanência. Emprestado pelo Bahia até o fim do ano, o Galo pode buscar uma renovação do vínculo. No entanto, o clube baiano já comunicou que só aceita negociá-lo em definitivo. O Atlético ainda avaliará o caso, mas a idade do atleta é um fator que pesa contra a contratação.

Vitor Hugo em Atlético e Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Caio, emprestado pelo Palmeiras deve retornar ao clube paulista. O lateral esquerdo não cumpriu as expectativas da diretoria e comissão e provavelmente não fica para 2026.

O goleiro Gabriel Átila foi anunciado pelo Vila Nova para a disputa da próxima Série B. O arqueiro não foi utilizado no time principal do Galo nas duas últimas temporadas e foi liberado.

Fausto Vera, Gabriel Menino, Biel e João Marcelo também não devem ficar. Os atletas que não tiveram participação crucial no time provavelmente buscarão novos rumos.