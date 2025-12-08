Brasileirão: Arrascaeta, do Flamengo, vence prêmio Bola de Ouro

Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, foi eleito nesta segunda-feira (8) o vencedor do prêmio Bola de Ouro da ESPN, concedido durante a tradicional premiação da Bola de Prata. O meia foi o vice-artilheiro com e liderou o ranking de assistências do Brasileirão 2025, somando 18 gols e 14 passes decisivos em 32 partidas.

O uruguaio foi o destaque da campanha do Flamengo, campeão brasileiro com 79 pontos, melhor ataque (78 gols) e a melhor defesa (27 gols) da competição. Arrascaeta esteve também na seleção do campeonato da ESPN, junto aos companheiros Léo Pereira e Pedro.

Recorde e legado de Arrascaeta no Flamengo

Arrascaeta se tornou o estrangeiro mais premiado na história do troféu Bola de Prata da ESPN, acumulando agora seis premiações no total – cinco Bolas de Prata e uma Bola de Ouro. O uruguaio superou o chileno Figueroa, que possuía uma Bola de Ouro e quatro Bolas de Prata.

O uruguaio entrou para o seleto grupo de jogadores do Flamengo que já venceram a Bola de Ouro da ESPN. Além dele, Zico (1974 e 1982), Renato Gaúcho (1987), Júnior (1992), Adriano (2009) e Gabigol (2019) receberam o prêmio. O Rubro-Negro é o clube mais representado na história da premiação.

Arrascaeta, do Flamengo, venceu a Bola de Ouro, da premiação Bola de Prata, da ESPN (Foto: Divulgação / ESPN)

