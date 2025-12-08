Levantamento do Bolavip Brasil indica que as três equipes tiveram um ano com nada a comemorar. O rebaixamento do Juventude, o 16º do Internacional e o nono do Grêmio simbolizam a quarta pior campanha dos gaúchos na história do Campeonato Brasileiro, iniciado em 1971. Não fosse a façanha colorada na última rodada, somada aos resultados paralelos, o cenário seria bem mais grave.

continua após a publicidade

O estudo considera a média de pontos dos representantes do Rio Grande do Sul na Séria A desde 1971, quando o Brasileirão passou a ser disputado num formato mais parecido com o da atualidade. E em apenas outras três edições os times do Estado tiveram campanha inferior.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

As piores campanhas gaúchas na história

Com as vitórias de Grêmio e Inter e mais o empate do Juventude, na última rodada, os times gaúchos encerraram o Brasileirão 2025 com 37,4% de aproveitamento de pontos, em média. A equipe de Caxias do Sul foi rebaixada, o Colorado escapou da degola na rodada final, ficando às portas do Z4, e o Grêmio terminou a Série A com uma vaga na Sul-Americana.

continua após a publicidade

Na média, o desempenho do trio significa a quarta pior campanha gaúcha no Nacional. A pior de todas foi a de 1991, quando o Inter foi sétimo colocado e o Tricolor, penúltimo. Na ocasião, o aproveitamento de pontos foi de 35,1%.

O Grêmio foi rebaixado em 1991 (Foto: Divugação)

A segunda ocorreu em 1999, quando os gaúchos somaram apenas 36% dos pontos possíveis. O Alvirrubro foi 16º, o Grêmio, 18º e o Juventude, 19º, de um total de 22 clubes participantes. Outro ano para se esquecer foi 1989, quando os coirmãos de Porto Alegre terminaram o Brasileiro com 37% de aproveitamento, o Grêmio em 11º, e o Inter em 16º.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance!

Veja as cinco piores

1 - 1991 (Grêmio e Internacional): 35,1%

2 - 1999 (Grêmio, Internacional e Juventude): 36%

3 - 1989 (Grêmio e Internacional): 37%

4 - 2025 (Grêmio, Internacional e Juventude): 37,4%

5 - 2021 (Grêmio, Internacional e Juventude): 40%

A melhor campanha gaúcha na história

Grêmio e Inter somam cinco títulos brasileiros – dois do Tricolor e três do Inter. O lado azul foi campeão em 1981 e em 1996, já o vermelho, em 1975, 1976 e 1979. Entretanto, curiosamente, a melhor campanha do futebol gaúcho não teve uma equipe do estado terminando em primeiro lugar. Ela aconteceu ocorreu em 1974, quando o Inter foi quarto e o Grêmio, quinto. No fim, somaram 66,7% dos pontos possíveis naquele ano.