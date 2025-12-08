Grêmio, Internacional e Juventude têm quarta pior campanha da história
Levantamento mostra como gaúchos foram desde o primeiro Brasileirão, em 1971
- Matéria
- Mais Notícias
Levantamento do Bolavip Brasil indica que as três equipes tiveram um ano com nada a comemorar. O rebaixamento do Juventude, o 16º do Internacional e o nono do Grêmio simbolizam a quarta pior campanha dos gaúchos na história do Campeonato Brasileiro, iniciado em 1971. Não fosse a façanha colorada na última rodada, somada aos resultados paralelos, o cenário seria bem mais grave.
Análise: Internacional na base do drama e da mística de Abel Braga
Internacional
Sóbis aponta responsável pela permanência do Internacional: ‘Mostrou o que era amor’
Fora de Campo
Melhores momentos: Carlos Vinícius faz mais dois, Grêmio goleia Sport e se garante na Sul-Americana
Grêmio
O estudo considera a média de pontos dos representantes do Rio Grande do Sul na Séria A desde 1971, quando o Brasileirão passou a ser disputado num formato mais parecido com o da atualidade. E em apenas outras três edições os times do Estado tiveram campanha inferior.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio
As piores campanhas gaúchas na história
Com as vitórias de Grêmio e Inter e mais o empate do Juventude, na última rodada, os times gaúchos encerraram o Brasileirão 2025 com 37,4% de aproveitamento de pontos, em média. A equipe de Caxias do Sul foi rebaixada, o Colorado escapou da degola na rodada final, ficando às portas do Z4, e o Grêmio terminou a Série A com uma vaga na Sul-Americana.
Na média, o desempenho do trio significa a quarta pior campanha gaúcha no Nacional. A pior de todas foi a de 1991, quando o Inter foi sétimo colocado e o Tricolor, penúltimo. Na ocasião, o aproveitamento de pontos foi de 35,1%.
A segunda ocorreu em 1999, quando os gaúchos somaram apenas 36% dos pontos possíveis. O Alvirrubro foi 16º, o Grêmio, 18º e o Juventude, 19º, de um total de 22 clubes participantes. Outro ano para se esquecer foi 1989, quando os coirmãos de Porto Alegre terminaram o Brasileiro com 37% de aproveitamento, o Grêmio em 11º, e o Inter em 16º.
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance!
Veja as cinco piores
- 1 - 1991 (Grêmio e Internacional): 35,1%
- 2 - 1999 (Grêmio, Internacional e Juventude): 36%
- 3 - 1989 (Grêmio e Internacional): 37%
- 4 - 2025 (Grêmio, Internacional e Juventude): 37,4%
- 5 - 2021 (Grêmio, Internacional e Juventude): 40%
A melhor campanha gaúcha na história
Grêmio e Inter somam cinco títulos brasileiros – dois do Tricolor e três do Inter. O lado azul foi campeão em 1981 e em 1996, já o vermelho, em 1975, 1976 e 1979. Entretanto, curiosamente, a melhor campanha do futebol gaúcho não teve uma equipe do estado terminando em primeiro lugar. Ela aconteceu ocorreu em 1974, quando o Inter foi quarto e o Grêmio, quinto. No fim, somaram 66,7% dos pontos possíveis naquele ano.
- Matéria
- Mais Notícias