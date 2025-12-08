Vitor Roque crava permanência no Palmeiras mesmo diante de sondagens

Destaque e contratação mais cara da história do Palmeiras, Vitor Roque confirmou nesta segunda-feira (8) que permanecerá no clube na próxima temporada, apesar do interesse de times do futebol europeu e árabe.

Após um período de instabilidade na Espanha, onde defendeu Barcelona e Bétis, Vitor Roque aceitou a proposta do Palmeiras para retornar ao Brasil. O principal objetivo, além de ter mais minutos em campo, era voltar à Seleção Brasileira, feito alcançado nos amistosos contra Tunísia e Senegal, em novembro.

- Estou muito feliz no Palmeiras. Estou focado aqui. Claro, sempre vai existir sondagens, mas, hoje, meu desejo é de ficar, tenho contrato por bastante tempo, feliz e focado no Palmeiras - afirmou, de forma breve, em coletiva após ser eleito para a seleção do prêmio Bola de Prata da ESPN.

Nos últimos meses, o empresário do atacante revelou em entrevista que chegariam propostas de clubes da elite europeia superiores a 40 milhões de euros. O Palmeiras, no entanto, segue resguardado pela multa rescisória e não demonstra interesse em perder um de seus principais destaques na temporada.

Vitor Roque afirmou que os valores desembolsados pelo Palmeiras em sua contratação influenciaram seus primeiros passos com a camisa alviverde. Dentro de campo, o camisa 9 precisou de 13 partidas para balançar as redes pela primeira vez. Posteriormente, engatou ótima sequência, principalmente ao lado de Flaco López na dupla de ataque, e terminou a temporada com 20 gols.

- Quando eu cheguei, sim, eu senti a pressão. Muitos falavam: 'Pagaram milhões, tem que dar resultado.' Sabemos que futebol é resultado, atacante vive de gols, e eu não estava conseguindo fazer os meus, mas entendia que era um processo de adaptação. Estava na Europa, voltar ao Brasil não é fácil, mas estou feliz de ter ajudado o Palmeiras e o mais importante é continuar fazendo gols - explicou.

- A coroação de um trabalho bem feito. Eu tive resiliência para passar pelos momentos difíceis, dos quais aprendi e cresci. Claro que não foi fácil, mas dou graças a Deus por tudo que aprendi e hoje estar vivendo tudo o que vivi no Palmeiras é a realização de um sonho. Nem eu imaginava que ia ser tão rápido assim, acabar a temporada com 20 gols. Infelizmente, não conseguimos os prêmios coletivos, mas estou feliz pela minha temporada - finalizou.

Vitor Roque em ação na partida entre Palmeiras e Atlético-MG (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Vitor Roque assinou com o Palmeiras, ainda em fevereiro, um contrato válido por cinco temporadas, ou seja, até dezembro de 2029. O atacante faz parte do pacote de 12 reforços contratados pela diretoria visando a reformulação do elenco.

Com a vitória sobre o Ceará por 3 a 1, o Palmeiras encerrou sua participação na temporada com três vice-campeonatos: Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa Libertadores. O elenco terá alguns dias de folga e retorna às atividades no início de janeiro para a preparação para o torneio estadual.