Zenit faz proposta por zagueiro do Cruzeiro

Com o fim do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ainda tem a Copa do Brasil para disputar, mas já lida com o assédio do mercado a seus jogadores. No começo deste mês, o clube recebeu uma oferta do Zenit, por Jonathan Jesus.

A equipe russa acenou à Raposa com uma proposta de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 51 milhões na cotação atual). O valor seria pago em 7 milhões de euros fixos em duas parcelas e mais um milhão de euros em bônus.

Contratado no início da temporada, Jonathan Jesus não teve muito espaço com Leonardo Jardim, mas ainda assim, poderá significar um grande rendimento ao Cruzeiro. Ele foi comprado por aproximadamente R$ 8 milhões em junho de 2024.

Jonathan Jesus, zagueiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Se as negociações avançarem nos valores propostos pelo Zenit, a transação poderia significar um lucro de cerca de R$ 41 milhões. A informação da investida da equipe russa pelo zagueiro foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pelo Lance!.

Estatísticas de Jonathan Jesus pelo Cruzeiro

Há mais de um ano no Cruzeiro, o zagueiro revelado pelo Ceará disputou 34 partidas com a camisa celeste, marcando um gol e dando uma assistência.

No Brasileirão desta temporada, Jonathan Jesus disputou 13 partidas e deu uma assistência, sendo expulso em uma ocasião. No último domingo, recebeu oportunidade contra o Santos antes das decisões contra o Corinthians pela Copa do Brasil.

Carreira de Jonathan Jesus

Nascido em São Vicente, em São Paulo, o jogador começou nas categorias de base do Ceará, onde chegou aos 17 anos por indicação de seu tio. Por lá, se destacou entre os mais jovens e fez sua estreia no profissional em 2023, em jogo contra o Atlético-GO na Série B.

Em junho de 2024, chamou atenção do Cruzeiro, que investiu cerca de R$ 8 milhões por 90% de seus direitos econômicos.