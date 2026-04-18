O dia 8 de setembro de 2019 ficou marcado como um dos pontos de inflexão na trágica campanha que culminaria no inédito rebaixamento do Cruzeiro no Brasileirão. Em uma manhã de domingo ensolarada no Mineirão, o torcedor celeste compareceu na esperança de uma reabilitação sob o comando de Rogério Ceni, mas o que se viu foi um verdadeiro monólogo do Grêmio de Renato Gaúcho. Com uma atuação de gala de Everton Cebolinha, o Tricolor Gaúcho aplicou um sonoro 4 a 1, repetindo o placar da maior goleada do confronto até então, mas desta vez em território mineiro. O Lance! relembra Cruzeiro 1 x 4 Grêmio no Brasileirão 2019.

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A crise técnica e institucional do Cruzeiro ficou exposta logo nos primeiros minutos. Enquanto o Grêmio trocava passes com facilidade, a equipe mineira batia cabeça na marcação. O placar foi aberto aos 18 minutos com um toque de classe: Diego Tardelli, bem posicionado, marcou um belo gol de letra após assistência de Alisson, silenciando o Mineirão. O baque foi imediato e o segundo gol não demorou. Aos 28, o próprio Alisson, fazendo valer a "lei do ex", aproveitou a desatenção da defesa para ampliar a vantagem tricolor.

O Cruzeiro ainda esboçou uma reação antes do intervalo. Aos 37 minutos, após a marcação de um pênalti, o centroavante Fred foi para a cobrança e não perdoou, diminuindo a diferença para 2 a 1. Naquele momento, parecia que a conversa de vestiário poderia incendiar o time da casa para uma virada, mas o segundo tempo reservava o protagonismo absoluto para o camisa 11 gremista.

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O show de Everton Cebolinha no segundo tempo

Na etapa final, o Grêmio explorou com inteligência o desespero cruzeirense. Everton Cebolinha, vivendo um dos melhores momentos de sua carreira após o título da Copa América com a Seleção Brasileira, comandou as ações ofensivas. Aos 19 minutos, ele recebeu um passe preciso, infiltrou-se na área e bateu sem chances para o goleiro Fábio, acabando com qualquer ímpeto de reação celeste.

Mesmo com o 3 a 1 no placar, o Grêmio não recuou. Aproveitando-se dos erros de passe sucessivos do meio-campo mineiro, Cebolinha voltou a brilhar aos 32 minutos. Em mais uma jogada de velocidade e precisão, o atacante marcou seu segundo gol no jogo e o quarto do Grêmio, decretando a goleada final. O apito final veio acompanhado de vaias da torcida local, que já previa o destino sombrio que aguardava o clube ao fim daquele ano.

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Melhores momentos

Assista aos gols dessa partida e aos lances de Everton Cebolinha:

Ficha técnica - Cruzeiro 1 x 4 Grêmio no Brasileirão 2019

Competição: Campeonato Brasileiro de 2019 – 18ª rodada Data: 8 de setembro de 2019 Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG) Público: 11.363 espectadores Árbitro: Rafael Traci (SC) Gols: Diego Tardelli (18' 1ºT), Alisson (28' 1ºT), Everton Cebolinha (19' e 32' 2ºT) para o Grêmio; Fred (37' 1ºT) para o Cruzeiro.

Escalações:

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Cacá, Léo e Dodô; Henrique (Ariel Cabral) e Robinho (Sassá); Marquinhos Gabriel, Thiago Neves (Ezequiel) e David; Fred. Técnico: Rogério Ceni.

Grêmio: Paulo Victor; Rafael Galhardo, Pedro Geromel (David Braz), Walter Kannemann e Bruno Cortez; Michel (Luan) e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Everton Cebolinha; Diego Tardelli (Pepê). Técnico: Renato Gaúcho.