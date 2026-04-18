A noite de 10 de outubro de 1990 ficou marcada na memória do torcedor cruzeirense como uma das exibições mais plásticas e eficientes daquela temporada. Válida pela primeira rodada do segundo turno da primeira fase do Campeonato Brasileiro, a partida no Mineirão colocou frente a frente dois gigantes em momentos distintos, mas o que se viu foi um domínio absoluto da Raposa. O placar de 4 a 0 sobre o Grêmio não apenas deu o pontapé inicial perfeito para o returno, como também consolidou uma das duplas de ataque mais promissoras daquela edição: Luiz Gustavo e Ramón. O Lance! relembra Cruzeiro 4 x 0 Grêmio no Brasileirão 1990.

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Sob o comando de José Luiz Carbone, o Cruzeiro entrou em campo com uma postura agressiva, aproveitando a velocidade de seus pontas e a técnica de Paulo Isidoro no meio-campo. O Grêmio, treinado por Evaristo de Macedo, tentava se organizar defensivamente, mas foi surpreendido logo nos primeiros minutos por um ímpeto ofensivo que não deu chances para qualquer reação gaúcha. O Mineirão, com sua atmosfera característica dos anos 90, pulsava a cada descida em velocidade do time mineiro.

O show de Luiz Gustavo e Ramón para o Cruzeiro

O placar começou a ser construído cedo, aos 9 minutos do primeiro tempo. Após um lançamento magistral de Paulo Isidoro, o jovem Luiz Gustavo dominou com categoria, deixou o goleiro Gomes para trás com um drible seco e empurrou para as redes, marcando um golaço que incendiou a arquibancada. Apenas quatro minutos depois, o Cruzeiro ampliou: Ramón aproveitou um rebote na área após finalização rasteira e, com oportunismo, conferiu para o fundo do gol, estabelecendo o 2 a 0 antes mesmo dos 15 minutos iniciais.

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Na segunda etapa, o Grêmio tentou mudar a postura com as entradas de João Antônio e Gilson, mas a noite era definitivamente azul. Aos 16 minutos, Ramón apareceu novamente, desta vez subindo mais alto que a defesa após cruzamento de Marquinhos para cabecear com precisão: 3 a 0. Para fechar o show, aos 30 minutos, Luiz Gustavo demonstrou raça ao ganhar uma disputa física com os zagueiros e tocar na saída do goleiro, selando a goleada histórica por 4 a 0 em Belo Horizonte.

Um placar histórico no Mineirão

A vitória por quatro gols de diferença entrou para os registros estatísticos como uma das maiores do Cruzeiro sobre o Grêmio na história da competição nacional. A atuação de Luiz Gustavo e Ramón foi tão impactante que rendeu elogios da crônica esportiva da época, destacando a renovação do elenco celeste. Para o Grêmio, a derrota serviu como um alerta para as dificuldades táticas que a equipe enfrentaria naquele Brasileirão, enquanto para o Cruzeiro, foi a confirmação de que o time poderia brigar no topo da tabela.

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Melhores momentos

Você pode assistir aos quatro gols do Cruzeiro e aos lances descritos acima neste registro histórico:

Ficha técnica - Cruzeiro 4 x 0 Grêmio no Brasileirão 1990

Competição: Campeonato Brasileiro de 1990 – 1ª Fase, 2º Turno

Data: 10 de outubro de 1990

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Arnaldo Cezar Coelho (RJ)

Gols: Luiz Gustavo (9' 1ºT e 30' 2ºT) e Ramón (13' 1ºT e 16' 2ºT)

Escalações: Cruzeiro: Paulo César; Adílson, Nonato e Paulão (Gilmar); Dinho, Roberson, Paulo Isidoro e Luís Fernando Flores; Marcinho (Jerry), Ramón e Luiz Gustavo. Técnico: José Luiz Carbone.

Grêmio: Gomes; China, Vilson, João Marcelo e Hélcio; Jandir, Darci (João Antônio), Roberto Assis e Donizete Oliveira; Biro-Biro (Gilson) e Maurício. Técnico: Evaristo de Macedo.