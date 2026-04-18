Cruzeiro x Grêmio: Kaio Jorge já viveu noite mágica contra o Tricolor; relembre

Há a expectativa de que Kaio Jorge possa retornar ao Cruzeiro neste sábado (18), contra o Grêmio, depois de ficar fora de duas partidas. A volta é uma boa notícia para o clube, já que o Tricolor é a maior vítima da carreira do atacante, que já viveu uma noite mágica contra os gaúchos.

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O camisa 19 se recuperou de uma pubalgia, mas na última semana teve uma inflamação em um nervo do abdômen em decorrência da lesão.

Em sua carreira, Kaio Jorge tem média de um gol por partida contra o Grêmio. Vestindo a camisa do Cruzeiro, ele fez um hat-trick em 2025, na goleada por 4 a 1 no Mineirão.

Kaio Jorge teve noite mágica contra o Grêmio

Em 2020, ainda com 18 anos, Kaio Jorge foi decisivo no duelo do Santos contra o Tricolor, pelas quartas de final da Libertadores. Antes da noite mágica na Vila Belmiro, o atacante garantiu o ponto santista em Porto Alegre ao marcar o gol paulista no 1 a 1 pelo jogo de ida. Vale lembrar que naquela equipe do Grêmio estavam Lucas Silva e Matheus Henrique, hoje no elenco celeste.

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No jogo de volta, Kaio Jorge precisou de apenas 11 segundos para aproveitar falha na saída de bola tricolor e fazer 1 a 0 para o Peixe. Na segunda etapa, o camisa 19 fez o terceiro do Alvinegro e garantiu a tranquilidade para a equipe garantir a classificação.

Kaio Jorge (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Confira retrospecto de Kaio Jorge contra o Grêmio

Copa Libertadores 2020 (Santos)

Quartas de final (Ida): Grêmio 1 x 1 Santos – 1 gol

Quartas de final (Volta): Santos 4 x 1 Grêmio – 2 gols

Brasileirão 2020 (Santos)

Rodada 34: Grêmio 3 x 3 Santos – 1 gol

Brasileirão 2021 (Santos)

Rodada 6: Grêmio 2 x 2 Santos

Brasileirão 2024 (Cruzeiro)

Rodada 35: Cruzeiro 1 x 1 Grêmio

Brasileirão 2025 (Cruzeiro):

Rodada 13: Cruzeiro 4 x 1 Grêmio – 3 gols Rodada 32: Grêmio 0 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Se na Libertadores o clima pesou, a Raposa tenta engatar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Cabuloso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Com o resultado, a equipe ficou mais perto de sair da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge está na 17ª posição do Brasileirão, com 10 pontos.

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Do outro lado, o Tricolor venceu o seu confronto no meio da semana, contra o Riestra, pela Sul-Americana. Antes, o grupo liderado por Luís Castro havia empatado em 0 a 0 o clássico contra o Internacional. No Campeonato Brasileiro, os gaúchos estão acima na tabela, mas com pontuação baixa. A equipe tem 13 pontos e está na 12ª posição.

Cruzeiro x Grêmio

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