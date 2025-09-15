Cruzeiro tenta voltar à vice-liderança em confronto direto com o Bahia

Para tentar recuperar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Bahia, nesta segunda-feira (15), às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no encerramento da 23ª rodada. Com os jogos de sábado (13) e domingo (14), a Raposa caiu para o terceiro lugar, com 44 pontos, dois atrás do Palmeiras e a seis do líder Flamengo.

O jogo pode ser considerado um confronto direto pelas primeiras colocações do Brasileirão, já que o Bahia ocupa o quinto lugar, com 36 pontos. O Tricolor baiano também perdeu uma posição com os jogos da rodada: foi ultrapassado pelo Mirassol, que derrotou o Grêmio, em Porto Alegre, no sábado (13).

Outro duelo à parte no jogo na Arena Fonte Nova é quanto às campanhas das equipes no Brasileirão. Enquanto o Cruzeiro não perde fora de casa desde a quinta rodada, em 20 de abril, quando foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, em Bragança Paulista, o Bahia ainda não perdeu em casa – são sete vitórias e três empates.

O atacante Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, melhorou da lesão na coxa esquerda, participou dos últimos treinos na Toca da Raposa, após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na quinta-feira (11), pela Copa do Brasil, e segue com a delegação para Salvador. Kaio Jorge deve ser escalado contra o Bahia.

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, no entanto, tem dois problemas de suspensão para o jogo desta segunda-feira (15). O volante Lucas Silva recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Mineirão, na rodada passada, e cumpre suspensão.

O meia Eduardo, que havia sido suspenso por quatro jogos, pela Sexta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por causa da expulsão no empate sem gols com o Vitória, no Barradão, teve o recurso analisado pelo Tribunal Pleno e a pena reduzida para três partidas.

Como cumpriu apenas a suspensão automática, na goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, Eduardo vai ficar de fora das partidas contra o Bahia, nesta segunda-feira (15), e o Red Bull Bragantino, no domingo (21), no Mineirão.

Leonardo Jardim tem duas possibilidades para o lugar de Lucas Silva: o volante Walace, que não vinha sendo aproveitado, mas que entrou na partida contra o Atlético-MG, quinta-feira (11), e o meia Matheus Henrique, que teria de jogar mais recuado, fazendo dupla com Lucas Romero.

Reforços passam a ficar à disposição no Cruzeiro para jogo com o Bahia

O técnico do Cruzeiro também ganhou mais opções para escalar a equipe ou mesmo para o banco de reservas. Dois dos três recém-contratados que não puderam ser relacionados para o jogo pela Copa do Brasil, o atacante Keny Arroyo e o lateral Kauã Moraes, poderão ser aproveitados na partida contra o Bahia.