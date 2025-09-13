Contra o Bahia, em Salvador, Cruzeiro tem mais um tabu pela frente
Raposa não derrota o Tricolor em Salvador desde 2014, quando foi campeão brasileiro
O Cruzeiro terá mais um tabu a desafiá-lo na partida de segunda-feira (15), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 20h, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa não derrota o Tricolor baiano em Salvador há mais de 10 anos: são seis jogos, com três empates e três derrotas. A equipe do técnico Leonardo Jardim, no entanto, tem aproveitado a boa fase para derrubar vários tabus nesta temporada.
A última vitória sobre o Bahia em Salvador foi em 20 de abril de 2014, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pelo turno do Brasileiro que seria conquistado pelo Cruzeiro. Três anos depois, o Bahia venceu por 1 a 0, também pelo Brasileirão, dando início ao tabu. Em 2018, o confronto foi no Estádio Pituaçu e terminou sem gol, mesmo placar da partida de 2019, de volta à Arena Fonte Nova.
Cruzeiro e Bahia se enfrentaram também pela Série B do Brasileirão em 2022, e o Bahia venceu por 2 a 0. As duas equipes voltaram à primeira divisão em 2023, e o confronto na Fonte Nova terminou empatado por 2 a 2. No ano passado, a equipe baiana goleou a Raposa por 4 a 1.
Nesta temporada, o Cruzeiro já interrompeu vários jejuns: nove anos sem vitória sobre o Internacional; oito anos sem derrotar o Grêmio no Mineirão; quase 10 anos sem vitória sobre o Flamengo; nove anos sem vitórias contra o Sport na Ilha do Retiro; sete anos sem derrotar o Palmeiras; e 17 anos sem ganhar do Fluminense no Maracanã.
Depois de voltar a vencer o Atlético-MG no Mineirão, o que não acontecia desde 2021, na quinta-feira (11), Leonardo Jardim, que vinha comemorando a quebra desses tabus, teve um posicionamento um pouco diferente:
- Passado é uma história que é muito importante, mas, para nós, técnicos, é importante o próximo jogo e o que vai acontecer no presente. O importante é o presente, e o presente é que ganhamos, como alguns tabus que conseguimos quebrar. O passado não pode vir para nossas costas. O passado já passou, a gente tem de viver o presente, quer quando a história é a nosso favor, quer quando a historia é contra nós – afirmou o técnico do Cruzeiro.
➡️Cruzeiro inicia preparação para jogo com o Bahia com dúvidas
Por falar em presente, o Cruzeiro ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 44 pontos, três atrás do Flamengo e um à frente do Palmeiras, e vem de vitória em casa por 1 a 0 sobre o São Paulo. Já o Bahia foi goleado pelo Mirassol por 5 a 1, fora de casa, e está em quarto lugar com 36 pontos. Na quarta-feira (10), o Tricolor baiano foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense. No turno, a equipe celeste venceu por 3 a 0 no Mineirão, em 17 de abril.
Veja os últimos jogos do Cruzeiro contra o Bahia em Salvador:
- 8/6/2017 – Bahia 1 a 0 – Arena Fonte Nova – Brasileirão
- 2/12/2018 – Empate 0 a 0 – Estádio Pituaçu – Brasileirão
- 20/7/2019 – Empate 0 a 0 – Arena Fonte Nova – Brasileirão
- 8/4/2022 – Bahia 2 a 0 – Arena Fonte Nova – Série B
- 10/6/2023 – Empate 2 a 2 – Arena Fonte Nova – Brasileirão
- 23/6/2024 – Bahia 4 a 1 – Arena Fonte Nova – Brasileirão
