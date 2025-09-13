menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Bahia aposta no fator Fonte Nova contra o Cruzeiro para dar volta por cima

Tricolor ainda não perdeu em casa neste Brasileirão

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
imagem cameraTorcida do Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)
Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 13/09/2025
08:34
  • Mais Notícias

Depois da derrota frustrante para o Fluminense na Copa do Brasil, na última quarta-feira, o Bahia tem a chance de dar uma resposta rápida às 20h desta segunda (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. Diante do momento de desconfiança, o Tricolor tem um trunfo neste jogo contra a Raposa: a Arena Fonte Nova.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Independente da pressão da torcida nas fases mais difíceis, jogar em casa para o Bahia no Brasileirão 2025 é sinônimo de, ao menos, um ponto na conta. Durante o torneio, foram 10 jogos do Tricolor na Arena Fonte Nova, com sete vitórias, três empates, 18 gols marcados e oito sofridos, um aproveitamento de 80%.

O Bahia, inclusive, é o terceiro melhor mandante da Série A, só atrás de Flamengo e do próprio Cruzeiro. A última partida da equipe em casa na competição foi a vitória por 2 a 0 contra o Santos. Depois desse duelo, outros dois foram disputados por diferentes competições: Fluminense, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, e Confiança, pela final da Copa do Nordeste. Foram duas vitórias, por 1 a 0 e 5 a 0, respectivamente.

Lucho Rodriguez, jogador do Bahia, comemora seu gol com jogadores do seu time contra o Confianca
Lucho Rodriguez, ex-jogador do Bahia, comemora seu gol durante partida contra o Confiança (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Diante do retrospecto tão positivo em Salvador, o Bahia vai ter a missão de superar o abatimento para derrotar um Cruzeiro que vem embalado depois de eliminar o rival Atlético-MG. São quatro triunfos seguidos na conta do técnico Leonardo Jardim.

A tarefa, portanto, não será nada fácil. Além de ser um confronto direto contra o vice-líder da Série A, cabe lembrar que o Cruzeiro passou com facilidade pelo Bahia ao vencer por 3 a 0 no duelo do primeiro turno, no Mineirão, e é o atual quarto melhor visitante, atrás só de Palmeiras, Botafogo e Flamengo.

