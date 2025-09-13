Depois da derrota frustrante para o Fluminense na Copa do Brasil, na última quarta-feira, o Bahia tem a chance de dar uma resposta rápida às 20h desta segunda (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão. Diante do momento de desconfiança, o Tricolor tem um trunfo neste jogo contra a Raposa: a Arena Fonte Nova.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Independente da pressão da torcida nas fases mais difíceis, jogar em casa para o Bahia no Brasileirão 2025 é sinônimo de, ao menos, um ponto na conta. Durante o torneio, foram 10 jogos do Tricolor na Arena Fonte Nova, com sete vitórias, três empates, 18 gols marcados e oito sofridos, um aproveitamento de 80%.

O Bahia, inclusive, é o terceiro melhor mandante da Série A, só atrás de Flamengo e do próprio Cruzeiro. A última partida da equipe em casa na competição foi a vitória por 2 a 0 contra o Santos. Depois desse duelo, outros dois foram disputados por diferentes competições: Fluminense, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, e Confiança, pela final da Copa do Nordeste. Foram duas vitórias, por 1 a 0 e 5 a 0, respectivamente.

continua após a publicidade

Lucho Rodriguez, ex-jogador do Bahia, comemora seu gol durante partida contra o Confiança (Foto: Marcio Jose/AGIF)

Diante do retrospecto tão positivo em Salvador, o Bahia vai ter a missão de superar o abatimento para derrotar um Cruzeiro que vem embalado depois de eliminar o rival Atlético-MG. São quatro triunfos seguidos na conta do técnico Leonardo Jardim.

A tarefa, portanto, não será nada fácil. Além de ser um confronto direto contra o vice-líder da Série A, cabe lembrar que o Cruzeiro passou com facilidade pelo Bahia ao vencer por 3 a 0 no duelo do primeiro turno, no Mineirão, e é o atual quarto melhor visitante, atrás só de Palmeiras, Botafogo e Flamengo.

continua após a publicidade

Leia mais notícias do Bahia🗞️

➡️Com retorno de convocado, Bahia inicia preparação para pegar o Cruzeiro

➡️Ingressos de Bahia x Cruzeiro estão à venda: veja preços e onde comprar

➡️Bahia amarga 6ª eliminação com Ceni após cair na Copa do Brasil