Sanabria reencontra Leonardo Jardim em Bahia x Cruzeiro

A Arena Fonte Nova será palco de um reencontro a partir das 20h desta segunda-feira (horário de Brasília), na partida entre Bahia e Cruzeiro, pela 23ª rodada do Brasileirão. De um lado, o recém-chegado atacante Mateo Sanabria busca espaço no time do Tricolor; do outro, Leonardo Jardim se consolida como treinador da Raposa em uma temporada muito regular. Juntos, os dois estrangeiros compartilham um passado comum no mundo árabe.

O jovem jogador argentino e o técnico português já dividiram o vestiário anteriormente, entre 2024 e 2025, no Al Ain, clube dos Emirados Árabes Unidos. Sanabria, inclusive, estava lá antes de ser contratado pelo Bahia no final do mês passado, mas sob o comando do treinador sérvio Vladimir Ivić, já que Leonardo Jardim começou a trilhar sua caminhada de sucesso no futebol brasileiro no início do ano.

Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O atleta de 21 anos fez 11 partidas sob os olhares de Jardim no Al Ain, com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas, e somou 436 minutos em campo. Foram três gols marcados e uma assistência neste período.

Seu último jogo pelo time árabe foi na derrota por 6 a 0 para o Mancheste City, pela segunda rodada do Mundial de Clubes, já com o sérvio Vladimir Ivić. Ele entrou quando o time já perdia por 4 a 0 e ficou 18 minutos em campo. Pelo Al Ain, Sanabria fez 33 jogos na última temporada, com seis bolas nas redes e dois passes para gols.

Sanabria busca espaço no Bahia

Sanabria em ação contra o Fluminense (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Em um "mundo" totalmente diferente, Sanabria chegou no final de agosto como uma peça importante para o elenco do Bahia e faz parte do projeto a longo prazo do clube, já que tem contrato até 2030.

continua após a publicidade

O atacante fez dois jogos com a camisa tricolor até aqui, contra Mirassol e Fluminense, ambos entrando no segundo tempo. A experiência não foi tão boa assim, já que o Bahia sofreu duas das suas piores derrotas na temporada nesses jogos. Por isso, Sanabria já está disposto a buscar uma vaga de titular na equipe de Rogério Ceni.

— Estou treinando já há algum tempo, estou melhorando pouco a pouco e me sinto em condições físicas já — afirmou o atleta em entrevista coletiva.

Em sua primeira experiência no Brasil, Sanabria já identificou as peculiaridades do futebol local e classificou o estilo de jogo como "intenso".

— Muita intensidade, muita competitividade, grandes jogadores. Tenho que trabalhar para estar à altura e fazer meu melhor.

Em noite de reencontro com seu antigo treinador, Sanabria quer somar mais minutos para mostrar ao seu novo comandante que pode sim suprir os espaços no ataque diante de tantos atletas no departamento, a exemplo de Erick Pulga e Ademir, que jogam na mesma posição.