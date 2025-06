Cruzeiro e Dinenno chegam a acordo para rescisão de contrato

O Cruzeiro comunicou, na tarde desta terça-feira (10), a rescisão de contrato com o atacante Dinenno, que se transfere para o São Paulo. O vínculo do argentino com o clube celeste iria até o final da temporada, e a ideia inicial era de um empréstimo do jogador ao Tricolor paulista. Com a nova decisão, Dinenno poderá enfrentar o Cruzeiro na partida pelo returno do Campeonato Brasileiro e não voltará a vestir a camisa celeste mesmo após fim do contrato com o São Paulo.

Nas redes sociais, o Cruzeiro agradeceu o profissionalismo e a dedicação de Dinenno e desejou felicidades ao atacante na sequência da carreira:

Como a janela de transferências para o Mundial de Clubes da Fifa se encerra nesta terça-feira (10), o São Paulo tinha pressa para definir a situação do jogador argentino. O nome de Dinenno deve ser publicado ainda hoje no BID da CBF para que o atacante tenha condições de estrear pelo São Paulo na partida contra o Vasco, quinta-feira (12), às 21h30, no Morumbis, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Passagem de Dinenno pelo Cruzeiro foi marcada por contusões

Juan Ignácio Dinenno foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2024 e enfrentou uma série de problemas médicos na Toca da Raposa. O atacante, nos meses de abril e maio, sofreu edema muscular na coxa esquerda, fraturou os ossos do nariz e precisou fazer cirurgia para corrigir uma pubalgia. Voltou a jogar em julho e teve lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto de 2024, no jogo contra o Internacional, no Mineirão, pelo Brasileirão.

Dinenno foi o vice-artilheiro do Cruzeiro em 2024, com oito gols (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Dinenno, de 30 anos, somente voltou a jogar em abril deste ano e participou de cinco partidas pelo Cruzeiro, todas entrando no decorrer do segundo tempo. Muito querido pela torcida celeste, o atacante estava com forte concorrência no ataque. Além de Kaio Jorge e Gabigol, o franco-congolês Bolasie e o argentino Lautaro Diaz estavam à sua frente na briga por vaga no time titular.

Em sua passagem pelo Cruzeiro, Dinenno disputou 27 partidas e marcou oito gols, todos no ano passado e que fizeram dele o vice-artilheiro da equipe em 2024, com três gols a menos que o meia Matheus Pereira.