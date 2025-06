Reforço no ataque? Entenda o perfil de Dinenno, alvo do São Paulo

O São Paulo surpreendeu o torcedor e terá uma novidade importante no elenco para a sequência na temporada 2025. O clube acertou a chegada do atacante Dinenno, emprestado pelo Cruzeiro até o final do ano, para suprir a ausência deixada por Calleri, que passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho e só volta no ano que vem.

A diretoria tricolor tinha uma estratégia pensando no mercado após a lesão de Calleri, que vinha sendo peça-chave no ataque. Com a necessidade urgente de reposição, o São Paulo analisou diversos nomes, incluindo Carlos Vinícius, ex-Fulham, mas esbarrou em limitações de orçamento. A contratação era necessária, mas o caixa não ajudava.

A ideia era encontrar um centroavante que chegasse sem custos de transferência (ou a baixo custo) e com salário compatível com a atual folha do clube — exigências que Dinenno preenche.

O atacante está em São Paulo, passou por exames médicos no CT da Barra Funda e deve ser inscrito o quanto antes no BID da CBF para poder atuar. A expectativa é de que ele esteja à disposição já na próxima rodada, contra o Vasco, com o clube correndo contra o tempo para regularizá-lo e tê-lo o mais rápido possível.

Quem é Dinenno e como joga?

Juan Ignacio Dinenno nasceu em 29 de agosto de 1994. Virginiano, para quem acredita em signos, e de uma altura de 1,86m. O atacante pertence ao Cruzeiro e chega ao São Paulo com boa reputação junto à torcida mineira, que sempre demonstrou uma relação tranquila e boa com o jogador.

A carreira de Dinenno começou em 2014, no Racing, da Argentina. De lá, passou por clubes como Temperley e Aldosivi (ARG), Deportivo Cuenca e Barcelona de Guayaquil (EQU), além do Deportivo Cali, da Colômbia.

Ganhou projeção internacional em 2019 ao se transferir para o Pumas, do México, onde atuou por quatro temporadas, somando 147 partidas e 60 gols, time no qual é visto com uma certa idolatria por parte da torcida. No total da carreira, são 137 gols em 366 jogos, uma boa média pensando na função que exerce.

Com perfil de jogador de área, Dinenno se destaca especialmente pelo jogo aéreo, muito por conta da sua estatura e bom posicionamento em bolas alçadas.



Revisitando seus gols, é fácil identificar essa marca. Além da bola áerea, atua bastante na área do gol. A bola parada também atraí olhares, e também chama atenção por sua presença física, estilo "brigador" e personalidade em campo. E se vale o destaque, no Pumas convertia alguns pênaltis, o que pode ser de bom grado ao Tricolor, uma vez que atualmente o time não tem um cobrador oficial.

Ponto a prestar atenção: falta de ritmo após lesão

Mesmo com as qualidades citadas anteriormente, um ponto de Dinenno pode chamar atenção: o jogador retornou recentemente de uma lesão complicada.

Dinenno foi contratado pelo Cruzeiro em janeiro de 2024 e enfrentou uma série de problemas médicos na Toca da Raposa. O atacante sofreu, nos meses de abril e maio, edema muscular na coxa esquerda, fraturou os ossos do nariz e precisou fazer cirurgia para corrigir uma pubalgia.

Voltou a jogar em julho e no mês seguinte sofreu a contusão no joelho direito, que o afastou por meses. Dinenno retornou somente em abril deste ano.

O São Paulo acredita no potencial do jogador. A questão agora é conseguir recuperar o ritmo. Sem Calleri, a experiência e o repertório de Dinenno podem ser decisivos para um Tricolor que mira alto em 2025, com Copa do Brasil, Libertadores e um Brasileirão em que o time ainda busca embalar.