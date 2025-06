Veja quais são os ‘16 titulares’ de Leonardo Jardim no Cruzeiro

A partir da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, em 13 de abril, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, definiu a equipe titular, que todo torcedor celeste sabe de cor agora: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira: Wanderson e Kaio Jorge. Nos nove jogos desde então, foram seis vitórias, dois empates e uma derrota.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O treinador, no entanto, faz questão de afirmar, nas coletivas, que conta com “16 ou 17 titulares” e não apenas com 11. Realmente, alguns jogadores estão sempre participando dos jogos e podem ser apontados como titulares eventuais do Cruzeiro. São eles: os atacantes Gabigol e Marquinhos, o lateral William, o meia Eduardo e o zagueiro Jonathan Jesus.

Um dado que comprova a importância desses eventuais titulares é que, nos nove jogos do Cruzeiro pelo Brasileirão desde o empate com o São Paulo, a formação ideal escolhida por Leonardo Jardim atuou apenas mais três vezes, contra Bahia (3 a 0), Flamengo (2 a 1) e Atlético-MG (0 a 0). Nas demais partidas, sempre havia um desfalque, por suspensão ou contusão.

continua após a publicidade

- Temos um grupo de 16, 17 jogadores que mesmo com duas, três alterações ou quatro na equipe, se mantém competitiva. Nós temos esse que é o núcleo principal do efetivo – afirmou Leonardo Jardim, após o empate por 0 a 0 com o Unión de Santa Fe, pela Copa Sul-Americana.

Lucas Romero ficou de fora apenas da goleada sobre o Sport, nos últimos jogos do Cruzeiro no Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A posição em que há maior equilíbrio entre jogadores que disputam vaga é na lateral direita. Fagner atuou seis vezes e William, duas, justamente nas últimas rodadas, contra Fortaleza e Palmeiras. Dores musculares na coxa deixaram o ex-corinthiano fora de algumas partidas.

continua após a publicidade

Outra situação curiosa é a do zagueiro Jonathan Jesus. Ele ficou de fora do jogo contra o São Paulo porque havia sido expulso contra o Internacional. Assim, não se sabe se Leonardo Jardim tinha intenção de mantê-lo como titular – o jovem zagueiro já havia ficado de fora da estreia contra o Mirassol, por causa de uma virose e atuou apenas 20 minutos diante do Colorado. O fato é que Villalba jogou no Morumbis, agradou e se firmou entre os titulares do Cruzeiro.

Quatro jogadores perderam um jogo cada por causa do terceiro cartão amarelo. Fabrício Bruno não enfrentou o Vasco, Villalba desfalcou o time diante do Palmeiras, Lucas Romero não jogou contra o Sport e Matheus Pereira ficou de fora da partida contra o Fortaleza. Contra o Vitória, quinta-feira (12), no Barradão, quem cumpre suspensão é o volante Christian.

➡️Kaio Jorge volta a treinar com bola na Toca da Raposa

Entre os reservas, o meia Eduardo é quem mais jogou nessas últimas nove partidas do Cruzeiro pelo Brasileirão. Foi titular em um jogo e entrou em outros sete. O atacante Gabigol foi titular uma vez e participou de outras seis partidas.

Veja os jogadores que mais atuaram nas últimas nove partidas do Cruzeiro no Brasileirão: