O 2º Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol (FBTF), realizado nesta terça-feira (4) na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi marcado por falas polêmicas de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira na presença do comandante da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Os ex-treinadores se pronunciaram contra a atuação de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro.

Primeiro foi a vez de Leão, que afirmou que "não suportava" a ideia de técnicos estrangeiros treinarem no Brasil. Depois foi de Oswaldo de Oliveira, que pediu que "quando o Ancelotti for embora, depois de ser campeão, ano que vem, que (a Seleção) volte a ter um treinador brasileiro".

Apesar das críticas recorrentes à presença de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro, Oswaldo de Oliveira e outros treinadores nacionais também acumularam passagens fora do país.

Apesar de já ter trabalhado como preparador físico no exterior antes, a primeira experiência internacional de Oswaldo ocorreu em 1996, quando atuou como auxiliar de René Simões na seleção da Jamaica. Já em 2005, ele assumiu o Al Ahli, da Arábia Saudita, em sua primeira oportunidade como treinador principal no exterior.

Seu maior destaque fora do Brasil, porém, veio no Kashima Antlers, do Japão, entre 2007 e 2011. À frente do clube japonês, Oswaldo conquistou três títulos consecutivos do Campeonato Japonês (2007, 2008 e 2009) — feito inédito até hoje.

No currículo internacional, o técnico ainda soma passagens pelo Al-Arabi, do Catar, em 2016, e pelo Urawa Reds, também do Japão, reforçando seu reconhecimento e prestígio no futebol asiático.

Oswaldo de Oliveira comemora triunfo do Kashima Antlers (Foto: Acerco Lance!)

Emerson Leão também acumulou experiência internacional ao longo da carreira. Sua primeira passagem fora do Brasil foi em 1992, quando assumiu o comando do Shimizu S-Pulse, do Japão, permanecendo por três temporadas.

O ex-goleiro ainda treinou outros clubes japoneses, como Tokyo Verdy e Vissel Kobe, reforçando sua atuação no futebol asiático. Sua última experiência internacional ocorreu em 2008, à frente do Al-Sadd, do Catar, encerrando um ciclo de quase duas décadas de trabalho fora do Brasil.

Emerson Leão no comando do Al-Sadd (Foto: Karim Jaafar/AFP PHOTO)

Repercussão da polêmica envolvendo Oswaldo e Leão

