O lateral Zeca, do Mirassol, comemorou a demissão de Eduardo Barroca em uma postagem do clube no Instagram. O jogador não foi relacionado pelo treinador para nenhum dos três últimos duelos no Paulistão, mesmo não estando lesionado. No post, ele comentou: "Obrigado. Vai com Deus, tchau". Minutos depois, o comentário foi ocultado da publicação.

Jogador do Mirassol comemora demissão de Barroca (Foto: Reprodução/Instagram)

Campeão olímpico no Rio 2016, Zeca foi um dos principais nomes do Mirassol no acesso inédito à Série A do Brasileirão. Ele atuou em 23 jogos da campanha de vice-campeão da Série B, em 2024, sob o comando de Mozart.

Em 2025, Zeca entrou em campo em apenas quatro das 11 partidas, sendo duas como titular. O técnico de 45 anos optou por deixar o clube paulista e assumir o Coritiba. Em seu lugar, o Mirassol contratou Barroca no fim do ano passado.

Zeca participou da campanha do Mirassol no acesso à Série A (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Na atual temporada, o Mirassol já está classificado às quartas de final do Paulistão, porém vive um jejum de cinco jogos sem vitória. O próximo desafio será contra o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol.

Demissão de Barroca

O Mirassol anunciou a rescisão de contrato do treinador Eduardo Barroca. A demissão ocorre um dia após o clube do interior garantir vaga antecipada para a próxima fase do Campeonato Paulista.

Em comunicado nas redes sociais, o clube do interior afirmou que a rescisão foi um combinado entre as partes. Eduardo Barroca foi contratado no início da temporada para comandar o Mirassol na primeira temporada da equipe na Série A do Brasileirão.

O treinador comandou a equipe em 11 partidas pelo Paulistão, com cinco vitórias, um empate e outras cinco derrotas. Apesar da "missão cumprida" no estadual, o time não vence há cinco jogos pela competição.