Coritiba traz ex-jogador com passagem pelo clube para ser auxiliar do sub-20

O Coritiba contratou o ex-jogador William Matheus, 35 anos, para ser auxiliar-técnico do sub-20. A informação foi confirmada pelo clube através do site oficial nesta quinta-feira (3).

O antigo lateral-esquerdo chega para trabalhar com PC de Oliveira, novo treinador da categoria coxa-branca e conhecido por ser campeão mundial pelo Brasil em 2008 no futsal. Moisés Moura, antigo comandante, foi demitido no final de abril.

William Matheus teve passagem recente pelo Coxa como atleta, entre 2017 e 2020, e foi campeão paranaense no primeiro ano com a camisa alviverde. Ao todo, foram sete gols e nove assistências em 125 jogos.

- A chegada de William reforça o compromisso do clube em valorizar profissionais com DNA coxa-branca e que entendem a importância da formação não só técnica, mas também humana dos nossos atletas. Agora, ele assume o desafio de contribuir para o desenvolvimento dos jovens talentos da base alviverde, ao lado da comissão técnica da categoria. - afirmou o clube.

William Matheus disputa bola co Daniel Avles em Coritiba x São Paulo, pela Série A de 2020. Foto: Divulgação/Coritiba

Carreira de William Matheus

Aposentado há dois anos, William Matheus começou e se profissionalizou no Figueirense, em 2008. Depois passou por Botafogo-DF, Tombense, Democrata, Bahia, Vasco, Goiás e Palmeiras antes de se transferir para o Toulouse, da França.

Após um ano e meio na Europa, o lateral voltou ao futebol brasileiro e jogou pelo Fluminense, Coritiba, Guarani e Juventude até se aposentar no Figueira, em 2023. Ele ainda teve uma curta passagem pelo Japão neste período.

Na carreira, William Matheus conquistou três estaduais: Baiano (Bahia, 2012), Goiano (Goiás, 2013) e Paranaense (Coritiba, 2017).

Próximos jogos do Coritiba na Série B

Em 14 rodadas, o Coritiba ocupa a vice-liderança da Série B, com 27 pontos, a dois do líder Goiás. O Coxa está invicto há sete confrontos, com cinco vitórias e dois empates.