Contra Defensa y Justicia, Cruzeiro perde invencibilidade de 12 jogos

O Cruzeiro foi derrotado pelo Defensa y Justicia por 1 a 0, na primeira partida pela Vitória Cup, nesta quinta-feira (3), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). O técnico Leonardo Jardim optou por começar o jogo com um time misto e fez várias alterações durante os 90 minutos. O resultado interrompe sequência de 12 partidas sem derrota da Raposa na temporada.

No domingo (6), o Cruzeiro faz o segundo jogo pelo torneio, contra o Banfield, também no Kleber Andrade, às 16h. O time argentino estreou com vitória por 1 a 0 sobre a Desportiva Ferroviária, quarta-feira (2), no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES). No domingo (6), a equipe da casa joga contra o Defensa y Justicia, às 11h.

Debaixo de chuva, o primeiro tempo foi muito disputado e truncado, com poucas chances de gol. O Cruzeiro teve maior posse de bola, mas não conseguiu ameaçar o gol de Bologna. Logo aos 34 minutos, o técnico Leonardo Jardim fez a primeira alteração, colocando Kaio Jorge no lugar de Kaique Kenji.

Atacante Kaio Jorge entrou ainda no primeiro tempo do jogo em Cariacica (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro volta com outro time para o segundo tempo

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo com outra formação - apenas o goleiro Cássio e o atacante Kaio Jorge permaneceram no time celeste. Mas o rendimento da equipe piorou. Com lentidão e pouca criatividade, a Raposa não conseguia criar.

E foi o time argentino que abriu o placar aos 20 minutos: Hausch cruzou da direita, e Osorio, no meio da zaga, cabeceou no canto direito de Cássio, que não alcançou. O Cruzeiro reagiu e, dois minutos depois, Gabigol finalizou de primeira na área, e a bola resvalou no travessão.

continua após a publicidade

Apesar do esforço, a equipe celeste não conseguiu chegar ao empate, que manteria a invencibilidade na temporada e forçaria a disputa de pênaltis para definir quem ficaria com o troféu em disputa.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 1 DEFENSA Y JUSTICIA

VITÓRIA CUP

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 3 de julho de 2025, às 20h

📍 Local: Estádio Kleber Andrade, Cariacica (ES)

🥅 Gol: Hausch (20'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Eduardo, Matheus Pereira (Cruzeiro) e Mariano Soso (Defensa)

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio (Léo Aragão), William (Fagner), Fabrício Bruno (Jonathan Jesus), Gamarra (Villalba) e Kauã Prates (Kaiki); Lucas Romero (Walace), Christian (Lucas Silva), Eduardo (Wanderson) e Matheus Pereira (Gabigol); Kaique Kenji (Kaio Jorge) (Lautaro Diaz) e Bolasie (Marquinhos).

DEFENSA Y JUSTICIA (Técnico: Mariano Soso)

Bologna (Reinatti), Cannavó, Rubio, Delgado e Soto; Gutiérrez (Lucas González), Pérez, Molinas (Souto) e Ramírez (Schamine) (Hausch); Osorio (Miritello) e Francisco González (Miranda).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wesley Silva dos Santos

🚩 Assistentes: Douglas Pagung e Douglas da Silva Moreira