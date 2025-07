Jardim minimiza perda da invencibilidade do Cruzeiro na Vitória Cup

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, minimizou a perda da invencibilidade de 12 jogos da equipe na temporada, com a derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia, nesta quinta-feira (3), em Cariacica (ES), pela Vitória Cup. O treinador da equipe celeste ressaltou que o objetivo principal do torneio é preparar a Raposa para o retorno ao Campeonato Brasileiro, dia 13, contra o Grêmio, no Mineirão.

- Vejo os amistosos como jogos-treino. Claro que o objetivo é vencer, mas existem grandes objetivos que temos de concretizar, como dar minutos a todos, objetivo que foi concretizado. Com certeza, temos um caminho a percorrer. Perdemos comportamentos que tínhamos bem consolidados antes das férias e da parada, por isso temos que trabalhar – declarou Leonardo Jardim.

Ao analisar a atuação do Cruzeiro diante do Defensa y Justicia, o treinador reconheceu que o rendimento não foi bom:

- Os jogadores não se apresentaram no melhor nível, o que era esperado depois das férias e uma semana forte de treinamento. Vamos trabalhar mais alguns dias para dar mais ritmo de jogo e consolidar alguns de nossos processos. Depois teremos mais uma semana para trabalhar para um jogo sério em que queremos manter a invencibilidade – avisou Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim acredita que Cruzeiro vai voltar ao Brasileiro no mesmo nível

O técnico do Cruzeiro demonstrou confiança na recuperação do futebol que a equipe vinha demonstrando no Campeonato Brasileiro até a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa:

- Acredito que, através dos treinos e do empenho de todos, os jogadores voltarão ao nível demonstrado. Temos de estar preparados a partir do jogo contra o Grêmio – afirmou Leonardo Jardim.

Meia Matheus Pereira começou jogando contra o Defensa y Justicia (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores do Cruzeiro treinam nesta sexta-feira (4) no clube AEST, em Serra, na Grande Vitória, mesmo local da atividade de sábado (5). Domingo (6), a equipe disputa o segundo jogo pela Vitória Cup, contra o Banfield, também da Argentina, no Estádio Kleber Andrade, às 16h.