Coritiba retoma patrocínio com banco após quatro anos
Paraná Banco patrocinou o Coxa nos acessos à Série A de 2019 e 2021
O Coritiba anunciou um "velho novo" patrocinador nesta sexta-feira (12): Paraná Banco. A empresa estreará na camisa alviverde no jogo desta noite, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada da Série B, contra o Goiás.
O contrato inicial é até dezembro de 2025.
A parceria entre o clube e o banco não é novidade. Entre 2019 e 2021, a marca esteve no uniforme coxa-branca e deu sorte, com dois acessos à Série A no primeiro e no último ano de patrocínio. Por outro lado, esteve no rebaixamento à Série B em 2020.
A instituição financeira, com 45 anos no mercado, será estampada nas costas, abaixo dos números dos atletas, da camisa alviverde. A empresa ainda aparecerá no mural de marcas que são exibidas nas entrevistas nas salas de imprensa, no telão do Couto Pereira e na publicidade estática à beira do campo, no CT da Graciosa.
Além disso, o Paraná Banco já auxiliou na recuperação e expansão do Museu da Glória. O evento mais recente foi a exposição “Fui Campeão Primeiro”, que celebrou os 40 anos do título da Série A do Brasileiro de 1985.
- Para nós, é motivo de enorme satisfação e orgulho anunciar o retorno de um parceiro tão importante quanto o Paraná Banco. Trata-se de uma instituição sólida, de grande credibilidade, que já fez parte da nossa história e agora volta a caminhar conosco em um novo momento. Estamos muito orgulhosos, porque essa parceria representa confiança e reforça que estamos no caminho certo - afirmou o CEO do Coritiba, Lucas de Paula.
Coritiba na Série B
O Coxa reassumiu a liderança da Segundona com uma goleada por 4 a 0 contra a Ferroviária-SP, no Couto Pereira, na sexta-feira passada. O time alviverde tem 46 pontos, dois a mais que o Goiás, adversário desta rodada.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 89,8% de chance de acesso e 42,5% de ser campeão. O Esmeraldino possui 72,5% de possibilidade de acesso e 20,4% de levantar a taça.
Prováveis escalações de Coritiba x Goiás
CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy (Tiago Cóser) e João Almeida; Wallisson, Sebástian Gómez e Vini Paulista (Carlos de Pena); Lucas Ronier, Clayson e Rodrigo Rodrigues.
GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)
Thiago Rodrigues; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes; Marcão, Juninho e Rodrigo Andrade (Rafael Gava); Wellington Rato, Anselmo Ramon e Jajá (Lucas Lovat)
