Apesar do ano melancólico do São Paulo, Marcos Antônio faz temporada positiva

O torcedor do São Paulo quer esquecer a temporada de 2025. Isso porque, além das decepções dentro de campo em todas as competições, também houve uma série de problemas e questões políticas negativas envolvendo o clube e escancarando a fase turbulenta que vive o Tricolor neste momento. No entanto, se algo de bom pode ser tirado do time, Marcos Antônio está entre eles.

Durante o ano desafiador do São Paulo, o volante apareceu no setor para dar um pouco de confiança ao time, ainda que tenha chegado ao clube paulista sem grandes expectativas e de forma tímida. Apesar disso, aos poucos, ganhou espaço e se consolidou como titular. Em meio às características que demonstrou, a qualidade de passe foi uma das principais.

Nesta temporada, Marcos Antônio entrou em campo em 43 oportunidades com a camisa do São Paulo, sendo titular em 36 delas, ou seja, números que mostram a importância do jogador para o time, que iniciou a temporada com Zubeldía e terminou com Hernán Crespo. Ainda durante este período, o jogador ajudou o elenco com seis assistências.

Contrato de Marcos Antônio com o São Paulo

No meio do ano, o Tricolor optou por renovar o empréstimo de Marcos Antônio por mais uma temporada, com opção de compra. O jogador, que pertence à Lázio, da Itália, tem vínculo renovado com o clube tricolor até 30 de junho de 2026.