De férias no Brasil, Yamal posa em foto com camisa de clube da Série D

De férias no Brasil, o atacante Lamine Yamal, do Barcelona, recebeu de presente uma camisa do Cianorte, time paranaense que disputa da Série D do Brasileiro. O encontro aconteceu na casa de Neymar, em Mangaratiba (RJ).

Yamal posou para uma foto junto com o presidente do clube brasileiro, Gustavo Carmo, e retribuiu o agrado. Ele presenteou o dirigente do Cianorte com uma camisa da seleção espanhola, personalizada com o número e o nome do atleta de 17 anos.

- Yamal com o manto! Mais um integrante na torcida pelo Leão! - postou o Cianorte nas redes sociais.

Yamal e Neymar

Yamal chegou em São Paulo na segunda-feira (16) e, desde então, participa de diversas atividades ao lado de Neymar. O atleta brasileiro está de folga devido à interrupção do Campeonato Brasileiro por conta do Mundial de Clubes, enquanto o espanhol aproveita o período sem compromissos com o Barcelona.

O jovem espanhol, aliás, tem Neymar como ídolo de infância. Desde gestos técnicos em campo até o estilo fora dos gramados, fica claro a influência do camisa 10 do Santos.

Além do futevôlei na mansão, a programação da dupla incluiu passeio de carrinho de golfe, momentos na piscina, partidas de basquete e boliche, além de um show de pagode. Os jogadores também trocaram camisas de seus respectivos clubes como lembrança do encontro.

Lamine Yamal e Neymar em ação durante partida de futevôlei (Foto: Reprodução)

Visita de Yamal ao Brasil

Durante a estadia no Brasil, o espanhol ainda conheceu o Cristo Redentor em um passeio de helicóptero, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. No final de semana, Yamal jogou futebol na Rocinha vestindo camisa de atacante da Seleção Brasileira.

Antes de se encontrar com Neymar, Yamal esteve com o surfista Gabriel Medina em São Paulo, momento registrado pelo medalhista olímpico na terça-feira (17). Na capital paulista, o jogador do Barcelona também visitou a NBA House para acompanhar o quinto jogo da final da liga norte-americana de basquete.

Cianorte na Série D

O Cianorte ocupa a terceira colocação do grupo 7 da Série D, com 13 pontos em nove jogos. O Leão do Vale ainda tem mais cinco partidas para garantir vaga na segunda fase - os quatro primeiros de cada um grupo avançam.